Βασίλης Τσεκούρας: «Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτά που έβλεπα στο Μάτι»

Ο Βασίλης Τσεκούρας παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Real και μίλησε για τον χώρο της δημοσιογραφίας και αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ που τον σημάδεψε περισσότερο απ’ όλα.

Ο Βασίλης Τσεκούρας αρχικά είπε πως «είναι πολύ δύσκολο. Στον τηλεοπτικό αέρα, λειτουργείς με επαγγελματισμό. Αφήνεις στην άκρη το συναισθηματικό κομμάτι σου», είπε αρχικά ο Βασίλης Τσεκούρας, σε ερώτηση για το αν είναι εύκολο να αποστασιοποιηθεί από τις δύσκολες ειδήσεις.

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Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής πρόσθεσε στη συνέχεια πως «όταν όμως κλείσουν οι κάμερες, δεν γίνεται να μην επηρεαστείς. Οι πληροφορίες που φτάνουν στους δημοσιογράφους είναι πάρα πολλές και για συγκεκριμένους λόγους κάποιες δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν πράγματα που μας συγκλονίζουν και μας επηρεάζουν ψυχολογικά, αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά της είδησης».

Όσον αφορά το ρεπορτάζ που τον σημάδεψε, ο Βασίλης Τσεκούρας μίλησε για την τραγωδία στο Μάτι: «Ένα από τα ρεπορτάζ που με έχουν σημαδέψει, είναι οι πρώτες ώρες στο Μάτι. Ήμουν από τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν εκεί τα πρώτα λεπτά της τραγικής εκείνης βραδιάς.

Οι εικόνες που αντίκρυσα δεν περιγράφονται και δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Θυμάμαι να βάζω τα χέρια στο κεφάλι και να μην μπορώ να πιστέψω αυτά που έβλεπα. Τα περισσότερα από αυτά αδυνατώ να τα μεταφέρω ακόμα και τώρα, χρόνια μετά. Ένα τέτοιο θέμα μπορεί να σημαδέψει κάθε άνθρωπο».