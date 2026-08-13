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Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο του MEGA που κάλυπτε τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική

«Είναι γνωστοί της περιοχής» τόνισε μετά άλλων η δημοσιογράφος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
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Επίθεση δέχθηκε τηλεοπτικό συνεργείο του MEGA, με την δημοσιογράφο Μαρία Γουγουτσά, που κάλυπτε τις εξελίξεις για τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική το απόγευμα της Πέμπτης (13/8/26).

«Έσπασαν το μικρόφωνο του MEGA, έσπασαν το κινητό μου, λίγο έλειψε να σπάσουν και την κάμερα… Δεν ήθελαν να είμαστε σε εκείνη την περιοχή. Πήγαμε από την άλλη πλευρά για να μεταφέρουμε εικόνες και όχι μόνος μας έβρισαν, μας έφτυσαν, μας χτύπησαν αλλά μας έδιωξαν από την περιοχή» είπε η δημοσιογράφος, περιγράφοντας την επίθεση και τα όσα έγιναν στη Χαλκιδική.

«Προφανώς είναι γνωστοί της περιοχής… Είναι γνωστοί στην Αστυνομία» τόνισε η δημοσιογράφος.

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