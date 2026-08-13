Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε για τον ρόλο της στη σειρά «Για σένα»: «Θέλει να κρατήσει την οικογένειά της ενωμένη»

Η νέα δραματική σειρά του ALPHA βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και ήδη έχει επιλεγεί το καστ, στο οποίο έχει ενταχθεί και η Μαρία Τζομπανάκη, η οποία κρατά έναν από τους κεντρικούς ρόλους.

Η νέα σειρά του ALPHA έρχεται την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, με στόχο να αφηγηθεί έναν έρωτα που αρνείται να σβήσει, ακόμα κι όταν οι πρωταγωνιστές του κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν αποστάσεις. Η Μαρία Τζομπανάκη ενσαρκώνει την Έλενα Ηλιάδη, τη γυναίκα που κράτησε όρθια την οικογένειά της όταν όλα έμοιαζαν να καταρρέουν.

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Η Μαρία Τζομπανάκη μάς συστήνει την Έλενα Ηλιάδη, την ηρωίδα που υποδύεται στο «Για Σένα», και αποκαλύπτει όλα όσα την καθορίζουν. Μια μητέρα που προσπαθεί να κρατήσει την οικογένειά της ενωμένη, ενώ τα μυστικά του παρελθόντος έρχονται στο φως και απειλούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες.

Στο νέο βίντεο, η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για τον ρόλο της, τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ηρωίδα της και τον πυρήνα της ιστορίας, που – όπως η ίδια λέει – είναι «η αγάπη και η συγχώρεση».

«Παίζω την Έλενα Ηλιάδη, μητέρα τριών αγοριών, τριών παιδιών μιας μεγαλοαστικής οικογένειας, που αγαπιούνται μεν, αλλά έχουν και τα θέματά τους. Η μητέρα αυτή θέλει να κρατήσει την οικογένειά της ενωμένη.

Τα μυστικά που σκάνε όμως σιγά σιγά δυσκολεύουν τις προθέσεις της και τη λαχτάρα της. Ούτως ή άλλως κι αυτή έχει ένα δύσκολο παρελθόν που αποκαλύπτεται στο μέλλον. Το “κουκούτσι” αυτής της σειράς είναι η αγάπη και η συγχώρεση», είπε η Μαρία Τζομπανάκη στο βίντεο που δημοσίευσε ο σταθμός.