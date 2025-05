Eurovision 2025: «12 points» στην Michelle Hunziker, την παρουσιάστρια του μουσικού διαγωνισμού και πρώην του Έρος Ραμαζότι

Τικ τακ ο χρόνος κυλά για τη στιγμή που τα λαμπερά φωτα του St. Jakobshalle στη Βασιλεία της Ελβετίας θα ανάψουν για να ξεκινήσει η φετινή Eurovision, με τη δική μας Klavdia να μαγεύει τους πάντες με την «Αστερομάτα» της.

Όλη η… χρυσόσκονη έχει συγκεντωθεί στην Ελβετία, όπου ξεκινά το μαγικό ταξίδι της Eurovision – στις 22:00 από την ΕΡΤ σήμερα (17.05.2025) ο μεγάλος τελικός με όλα τα (ελληνικά) βλέμματα στραμμένα στην Klavdia– με πρωταγωνιστές φυσικά τους καλλιτέχνες αλλά και τους παρουσιαστές της βραδιάς.

Μία από αυτές, είναι και η άκρως εντυπωσιακή host του λαμπερού διαγωνισμού, που φέρει το όνομα Michelle Hunziker.

Το 48χρονο μοντέλο, που γεννήθηκε στην Ελβετία και απέκτησε την ιταλική υπηκοότητα όταν παντρεύτηκε τον 61χρονο Eros Ramazzotti, θα έχει μαζί της την Hazel Brugger και τη Sandra Studer στο St. Jakobshalle της Βασιλείας για τον μεγάλο τελικό της 69ης διοργάνωσης του διαγωνισμού.

«Αναρωτηθήκατε όμως ποτέ πώς η Michelle Hunziker έγινε διάσημη;», γράφει η daily mail.

Η Michelle Hunziker έγινε διάσημη τη δεκαετία του ’90 με τη συμμετοχή της σε διάφορες παραγωγές. Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες, όπως «The Protagonists», «Alex l’ariete», «Madagascar», «Natale a Rio» και «Amore nero».

Έχει επίσης παρουσιάσει και έχει συμμετάσχει ως διαγωνιζόμενη στα Buona Domenica, Superstar, Telegatto, All Together Now και Striscia la notizia.

Στο πέρασμα των χρόνων, έχει παντρευτεί αρκετές φορές.

Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον Ιταλό ποπ σταρ, Ραμαζότι – Το ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο από το 1998 έως το 2002 και έχουν μία κόρη, την Aurora, σήμερα 28 ετών.

Την περίοδο που ήταν μαζί, η Hunziker εντάχθηκε στην αίρεση «Warriors of Light», τα μέλη της οποίας ακολουθούσαν χορτοφαγική διατροφή και δεν έπιναν, δεν κάπνιζαν, δεν έκαναν σεξ και δεν αυνανίζονταν.

Η σταρ μίλησε για όλα αυτά το 2018 στην αυτοβιογραφία της «Μια φαινομενικά τέλεια ζωή».

«Πριν από τις συναντήσεις έπρεπε να κάνουμε ντους και να φορέσουμε λευκά ρούχα. Μετά έπρεπε να πλύνουμε ξανά τα χέρια μας και να καθίσουμε κυκλικά στους καναπέδες ή σταυροπόδι στο πάτωμα πριν ξεκινήσουμε τις συνεδρίες ξαπλώνοντας ή διαλογιζόμενοι.

Σύμφωνα με την θεραπεύτριά μου, Clelia, η σεξουαλικότητα ήταν ένα ζωώδες ένστικτο και ως εκ τούτου κάτι βρώμικο και ποταπό. Έπρεπε να ανυψώσουμε αυτό το ένστικτο σε ένα υψηλότερο επίπεδο, να το υποβιβάσουμε και να το μετατρέψουμε σε εσωτερική ενέργεια».

Έφυγε από τους Warriors of Light όταν ήταν 25 ετών.

Η Michelle παντρεύτηκε αργότερα τον 42χρονο Tomaso Trussardi, το 2014. Το πρώην ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 2022. Απέκτησαν δυο κόρες, την 12χρονη σήμερα Sole και την 10χρονη Celeste.