Eurovision 2025: Η Klavdia τραγουδά Μάικλ Τζάκσον και εντυπωσιάζει λίγο πριν τον ημιτελικό

Πυρετωδώς ετοιμάζεται η Klavdia για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2025 με το τραγούδι «Αστερομάτα». Μέχρι την ώρα που θα ανέβει στη σκηνή της Βασιλείας στην Ελβετία, μαζί με τους άλλους διαγωνιζόμενους, φροντίζει οι θαυμαστές της να τη γνωρίσουν καλύτερα, αποκαλύπτοντας στο κοινό πληροφορίες για την ίδια.

Αυτή τη φορά, σε βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό της Eurovision στο Instagram, η Klavdia απαντά σε τρεις προσωπικές ερωτήσεις.

Ειδικότερα, η νεαρή τραγουδίστρια αποκαλύπτει ότι μπορεί να μιμηθεί τέλεια τον ήχο που κάνει το μπαλάκι του πινγκ πονγκ όταν χτυπάει στο τραπέζι, αλλά και ότι αγαπάει ιδιαίτερα τα γλυκά.

Παράλληλα, η Klavdia αποκάλυψε και ποιο είναι το αγαπημένο της τραγούδι.

Όπως είπε η ίδια, λατρεύει τον Μάικλ Τζάκσον και συγκεκριμένα την μεγάλη του επιτυχία «The Way You Make Me Feel».

Δεν δίστασε μάλιστα, να τραγουδήσει ένα μικρό απόσπασμα, αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια από το κοινό και τους θαυμαστές της.