Sex and the City: H «Κάρι», η «Μιράντα» και η «Σάρλοτ» κάνουν come back με νέα σειρά – Δείτε το trailer

H θρυλική σειρά Sex and The City πρόκειται να επιστρέψει το 2021 στις οθόνες μας μέσα από ένα πολλά υποσχόμενο revival. Η «Κάρι», η «Μιράντα» και η «Σάρλοτ» θα πρωταγωνιστούν στο «And Just Like That» της υπηρεσίας streaming του HBO.

Στο makeover της διάσημης σειράς που άφησε το σημάδι της στην τηλεόραση των δεκαετιών του ’90 και του ’00 η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον και η Κριστίν Ντέιβις, εκτός από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, θα κατέχουν και ρόλο παραγωγού.

To reboot θα ονομάζεται «And Just Like That» και, σύμφωνα με την Gurdian, θα περιλαμβάνει 10 μισάωρα επεισόδια και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στα τέλη της ερχόμενης άνοιξης στη Νέα Υόρκη.

Sex and the City to return for new series, stars confirm https://t.co/b2twt4vrtx — The Guardian (@guardian) January 11, 2021

Το trailer του «And Just Like That» κυκλοφόρησε το βράδυ της Κυριακής (10/1) και δεν αποκαλύπτει πολλά για την πλοκής της νέας σειράς. Έχει γίνει όμως γνωστό ότι το reboot θα ακολουθεί την «Κάρι», την «Μιράντα» και την «Σάρλοτ» καθώς αντιμετωπίζουν τις περιπλοκότητες της ζωής στα 50 και τις νέες προκλήσεις της φιλίας τους.

Δείτε το trailer: