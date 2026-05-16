Eurovision 2026: Απρόοπτο για τον Akyla στην εμφάνισή του για τη βαθμολογία των επιτροπών – Έπεσε πάνω σε τοίχο

Ένα απρόοπτο είχε ο Akylas στην παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής για τη βαθμολογία των επιτροπών της Eurovision. Ο ερμηνευτής του «Ferto» έπεσε πάνω σε τοίχο.

Κι ενώ ο Akylas ξεσήκωνε με το «Ferto» το κοινό στον τελικό της Eurovision, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό είχε αυτό το ατυχές συμβάν.

Στο jury show ο Ακύλας έπεσε στον τοίχο του προπ λίγο πριν τρέξουν προς στο κέντρο για κλείσιμο-αν τον πέτυχε το πλάνο ίσως χάσαμε κάποιους βαθμούς εκεί. Δεν βάζετε πάντως τις γιαγιάδες σας να τον ξεματιάσουν καλού κακού; #EurovisionGR pic.twitter.com/qmWparHmZd — MVP (@christosvip) May 15, 2026

Στη διάρκεια της παρουσίασής του για τη βαθμολογία των επιτροπών, ο νεαρός καλλιτέχνης «τράκαρε» με διαχωριστικό.