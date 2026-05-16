Media

Tελικός Eurovision 2026: Το μεγάλο φαβορί, Φινλανδία, «μάγεψε» το κοινό

Η εμφάνισή τους εντυπωσίασε τους eurofans
Pete Parkkonen
O Pete Parkkonen / REUTERS/Lisa Leutner
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το απόλυτο φαβορί της Eurovision φέτος είναι η Φινλανδία που είναι πρώτη στα στοιχήματα εδώ και πολλές ημέρες.

Στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (17.05.2026) ο τραγουδιστής Pete Parkkonen ανέβηκε στη σκηνή με τη διεθνούς φήμης βιολίστρια Linda Lampenius, για λογαριασμό της Φινλανδίας και μάγεψαν το κοινό της Eurovision με το τραγούδι «Liekinheitin».

Το κομμάτι της σημαίνει «Φλογοβόλο» και έχει κερδίσει το φινλανδικό κοινό με ιστορικό ρεκόρ ψήφων στο UMK 2026. 

Σημειώνεται ότι η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen δεν είναι ζευγάρι στη ζωή. Η σχέση τους είναι αποκλειστικά επαγγελματική και καλλιτεχνική.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
174
135
116
85
81
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo