Tελικός Eurovision 2026: Το μεγάλο φαβορί, Φινλανδία, «μάγεψε» το κοινό

Το απόλυτο φαβορί της Eurovision φέτος είναι η Φινλανδία που είναι πρώτη στα στοιχήματα εδώ και πολλές ημέρες.

Στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (17.05.2026) ο τραγουδιστής Pete Parkkonen ανέβηκε στη σκηνή με τη διεθνούς φήμης βιολίστρια Linda Lampenius, για λογαριασμό της Φινλανδίας και μάγεψαν το κοινό της Eurovision με το τραγούδι «Liekinheitin».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κομμάτι της σημαίνει «Φλογοβόλο» και έχει κερδίσει το φινλανδικό κοινό με ιστορικό ρεκόρ ψήφων στο UMK 2026.

Σημειώνεται ότι η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen δεν είναι ζευγάρι στη ζωή. Η σχέση τους είναι αποκλειστικά επαγγελματική και καλλιτεχνική.