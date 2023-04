Πάσχα στην Ελλάδα και το σπίτι της θα κάνει η Αφροδίτη Σκαφίδα που έγινε η πέμπτη παίκτρια που αποβάλλεται από το Survivor All Star γιατί παραβίασε τους κανόνες του παιχνιδιού. Είχαν προηγηθεί Ασημίνα Χατζηανδρέου, Κατερίνα Δαλάκα, Ηλίας Γκότσης και Γιωρίκας Πιλίδης.

Την απόφαση να αποβληθεί η Αφροδίτη Σκαφίδα ανακοίνωσε στους παίκτες ο παραγωγός του Survivor All Star, Ατζούν Ιλιτζαλί σε ένα έκτακτο συμβούλιο μετά τον αγώνα επάθλου, τον οποίο κέρδισαν οι Κόκκινοι σε flag race.

Ήταν… γενικώς επεισοδιακό το επεισόδιο του Survivor All Star που μεταδόθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (11.04.2023) από τον ΣΚΑΪ.

Και αυτό γιατί ενώ οι δυο ομάδες είχαν μάθει (και ενθουσιαστεί) για το έπαθλο φαγητού, η βροχή ανάγκασε την παραγωγή να αλλάξει τον τόπο του αγωνίσματος, αφού το ποτάμι είχε «φουσκώσει» και υπήρχε κίνδυνος για τους παίκτες αλλά και την παραγωγή.

Και αφού το παιχνίδι είναι ντέρμπι, οι Κόκκινοι νίκησαν στο flag race με τον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη να νικούν τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη και τη Στέλλα Ανδρεάδου.

Και αφού οι Κόκκινοι έφαγαν για αστακογαριδομακαρονάδες, το επόμενο πρωί οι παίκτες ενημερώθηκαν ότι καλούνται σε έκτακτο συμβούλιο. Τους Κόκκινους μάλιστα κατά… τύχη ενημέρωσε η Αφροδίτη Σκαφίδα. Όσα σενάρια έγιναν, κανένα δεν «έπιασε» καν το θέμα του Συμβουλίου.

Με τον Γιώργο Λιανό να έχει ευχηθεί «Καλό Πάσχα» ήδη από τα «Παιχνίδια της Καραϊβικής» (όπου κέρδισαν οι Μπλε και έφαγαν τσιζκέικ), οι παίκτες του Survivor All Star συνάντησαν στο Συμβούλιο τον Ατζούν Ιλιτζαλί.

Ακόμη μια παράβαση

Ο παραγωγός του Survivor All Star ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε ακόμα μια παραβίαση των κανονισμών. «Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ, σήμερα, δεν με κάνει χαρούμενο. Αυτή τη χρονιά είχαμε κάποια προβλήματα με κλοπές στο Survivor. Είμαι σίγουρος πως όλοι θυμάστε τη συνάντηση την οποία κάναμε στην Αθήνα. Μιλήσαμε για πολλά θέματα, ανάμεσα στα οποία και τα προβλήματα κλοπής που είχαμε ξανά στο Survivor.

Όπως θυμάστε σε αυτή τη συνάντηση υπογραμμίσαμε πως για μικρές κλοπές που μπορούν να υπάρχουν στο Survivor θα δίνονταν κάποιες ποινές. Σε αυτό ήσασταν όλοι σύμφωνοι. Αλλά, αν γινόταν κάτι πιο μεγάλο και πιο οργανωμένο, όλοι συμφωνήσαμε ότι η ποινή θα ήταν διαφορετική. Αυτοί οι διαγωνιζόμενοι συμφωνήσαμε όλοι πως θα αποβληθούν και δυστυχώς φέτος έχει γίνει ξανά και χάσαμε κάποιους παίκτες».

Από το Συμβούλιο έλειπε η Αφροδίτη Σκαφίδα και όλοι… κατάλαβαν πια τι είχε συμβεί.

«Το θέμα μας απόψε είναι η Αφροδίτη, που ξέρετε ότι είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος για μένα. Είναι καλή μου φίλη, περνάμε τόσες όμορφες στιγμές μαζί, ακόμα και στη θερινή μου κατοικία στο Τσεσμέ. Αλλά όταν πρόκειται για το Survivor δεν θα κάνω ποτέ εξαιρέσεις.

Για μένα όλοι οι παίκτες είναι ίδιοι και παλεύουν για να γίνει το Survivor αυτής της χρονιάς. H απόφαση μας είναι ότι η Αφροδίτη δεν μπορεί να συνεχίσει πια στο Survivor. Η Αφροδίτη είναι εκτός Survivor.

Αυτοί είναι οι κανόνες του σόου και, όπως συμφωνήσαμε, πρέπει να τους τηρούμε. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν διαγωνιζόμενο μας να κλέψει φαγητό. Για εμάς μπορεί να έχουν γίνει μη οργανωμένα περιστατικά, εάν βρισκόμουν στο Survivor, μπορεί να έκανα κι εγώ το ίδιο. Εάν έβλεπα κάτι στα σκουπίδια κι εγώ θα το έπαιρνα, αυτό είναι λογικό. Αλλά, όταν είναι οργανωμένο και υπάρχει επικοινωνία με τους ντόπιους, αυτό είναι απαράδεκτο και δεν πρόκειται αν το επιτρέψουμε», πρόσθεσε.

Ο Ατζούλι Ιλίτζαλι ανακοίνωσε στους παίκτες του Survivor All Star ότι έρχονται αγώνες Ελλάδα – Τουρκία, με μεγάλα έπαθλα.

Το Survivor All Star επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες τη Δευτέρα του Πάσχα με νέο αγώνα ασυλίας, ενώ απόψε (12.04.2023) θα δούμε ένα… αγωνιστικό best of.