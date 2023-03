Τα μέτωπα στις δυο ομάδες του Survivor All Star, δεν κλείνουν. Σπύρος Μαρτίκας vs Ελευθερίας Ελευθερίου, Νίκος Μπάρτζης vs κοριτσιών από τη μια, Ηλίας Γκότσης vs Παναγιώτης Κωνσταντινίδης από την άλλη.

Ο Σπύρος Μαρτίκας κατηγορεί την Ελευθερία Ελευθερίου πως κρυφακούει ό,τι λένε οι συμπαίκτες της στις προσωπικές τους συνεντεύξεις με την παραγωγή του Survivor All Star. «Μια φορά κλέφτρα, πάντα κλέφτρα» ακούγεται να λέει.

Στο αποψινό (08.03.2023) του Survivor All Star, οι δυο ομάδες θα ριχθούν στον στίβο μάχης για το έπαθλο επικοινωνίας.

Απελπισμένοι οι Κόκκινοι είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για να επικρατήσουν τόσο για την επικοινωνία με τις οικογένειες τους όσο και για το φαγητό που τόσο έχουν ανάγκη.

Πλέον έχουν περάσει πολλές μέρες χωρίς φαγητό και ο εκνευρισμός τους είναι έντονος. Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ξεσπά στον πάγκο.

Οι διαμάχες στην Κόκκινη ομάδα δε σταματούν.

Η Ελευθερία Ελευθερίου και ο Σπύρος Μαρτίκας βρίσκονται σε ανοιχτή σύγκρουση το ίδιο συμβαίνει με τον Νίκο και τα κορίτσια.

Θα μπορέσουν οι Διάσημοι να αφήσουν όλες τις διαφορές τους στην άκρη και να κερδίσουν;

Οι Μπλε από την άλλη πλευρά βλέπουν τον Ηλία Γκότση και τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη σε συνεχή αντιπαράθεση, ενώ ο Ηλίας αποκαλύπτει κρυφές συναντήσεις…

Ποια ομάδα θα επικρατήσει; Ποιοι θα κερδίσουν επικοινωνία και φαγητό;

Survivor All Star: Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.