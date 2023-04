Ένα… διαφορετικό επεισόδιο (από ένα σημείο και μετά) είδαμε χθες (19.04.2023) στο Survivor All Star. Και αυτό γιατί πέρα από την… καθημερινότητα των Ελλήνων, υπήρξε το παιχνίδι με τους παίκτες από την Τουρκία.

Ένας αγώνας που είχε τον… «σωσία» του Τάκη Καραγκούνια, νίκη των Μπλε με ανατροπή, την αποθέωση του πρώτου παίκτη σε Survivor με τεχνητό μέλος και MVP τον Σπύρο Μαρτίκα!

Το επεισόδιο του Survivor All Star, πάντως, ξεκίνησε με… γκρίνια από τον υποψήφιο για αποχώρηση Γιώργο Ασημακόπουλο. Και τα έβαλε με τον Ηλία Μπόγδανο, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο Μαρτίκας του είπε γιατι΄κάνει παρέα με τον «βλάχο», εννοώντας τον Νίκο Μπάρτζη.

«Την ψήφιση από τον Ηλία Μπόγδανο δεν την κατάλαβα καθόλου, ούτε ο κόσμος το κατάλαβε. Είπε ότι με ψήφισε επειδή κάνω παρέα και με τον Νίκο και με αυτούς. Το χάνεις ρε Ηλία. Έχεις στρατηγική όπως το 2021 με τους Amigos που σε προστατεύαμε» είπε αρχικά ο Ασημακόπουλος.

«Στήνεις την παρέα σου για να πας μπροστά. Όταν σε έχω πιάσει να λες στον Νίκο, “πώς κάνεις παρέα με τον Μαρτίκα;”. Δεν σε αναγνωρίζω, έχεις αλλάξει. Τώρα είστε αυτοκόλλητοι, δεν ξεκολλάτε και στήνετε στρατηγικές. Νομίζετε ότι ο κόσμος δεν βλέπει την κωλοτούμπα; Την μπιφτέκα;

Αυτό που με τρέλανε είναι αυτό που έκανε ο Μαρτίκας. Μου είπε off camera “δες την εικόνα σου, πως θα φανείς έξω και δεν πρέπει να κάνεις παρέα με τον Νίκο Μπάρτζη on camera. Off μπορείς καμία φορά”. Μου λέει ότι “εκτίθεσαι”. Χρησιμοποίησε έναν περίεργο όρο και τον είπε βλάχο. Τελικά ποιος είναι ο διπρόσωπος; Ε; Σπύρο Μαρτίκα;» πρόσθεσε ο Γιώργος Ασημακόπουλος.

Βέβαια, οι συμπαίκτες του δεν συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Και σε συζητήσεις τους ανάφεραν ότι τον θεωρούν από… διπρόσωπο έως διπλωμάτη και άνθρωπο που δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς.

Ελλάδα – Τουρκία

Αφήνοντας τα… δικά τους για λίγο στην άκρη, οι παίκτες του Survivor All Star βρέθηκαν στον στίβο μάχης για τον κοινό αγώνα με τους παίκτες από το τουρκικό Survivor.

Κατά την παρουσίαση των παικτών ανάμεσα στις δύο ομάδες, ο Γιώργος Λιανός εντόπισε ότι ο Τάκης Καραγκούνιας έχει απίστευτη ομοιότητα με έναν από τους Τούρκους συμπαίκτες του, τον Ozgur.



Μάλιστα, όχι μόνο οι δύο παίκτες μοιάζουν εκπληκτικά, αλλά έχουν και την ίδια ηλικία, αφού κι οι δύο είναι 49 ετών. Οι υπόλοιποι παίκτες ξέσπασαν σε γέλια, ενώ ανάμεσα στα σχόλια που ακούστηκαν είναι: «Σαν χωρισμένα δίδυμα, είναι απίστευτο».

Στον αγώνα, τώρα, οι γυναίκες ξεκίνησαν πρώτες, με τις Κόκκινες να παίρνουν τη νίκη με 8-5 και να κάνουν το 1-0.

Αντίθετα, ο αγώνας των ανδρών ήταν… ντέρμπι, με την αναμέτρηση του Ασημακόπουλου με τον Baris να ξεχωρίζει, αφού ο Τούρκος παίκτης είναι ο πρώτος με τεχνητό μέλος που συμμετέχει σε Survivor. Ο Baris είχε ατύχημα σε ηλικία 3 ετών και έπρεπε να ακρωτηριαστεί το πόδι του. Αλλά εκείνος δεν το έβαλε κάτω και έφτασε να γίνει αρχηγός της Εθνικής Παραολυμπιακής ομάδας ποδοσφαίρου της Τουρκίας.

Ο Σπύρος Μαρτίκας ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά και μάλιστα νίκησε τον Σάκη Κατσούλη στο καθοριστικό run για να δώσει τη νίκη στους Μπλε με 8-7 και να κάνει το 1-1.

Και στο… μπαράζ, ο Μαρτίκας ήταν εκείνος που οδήγησε το ματς σε flag race. Κι εκεί ανέλαβε το στόχο και έκανε την ανατροπή, χαρίζοντας στους Μπλε τη νίκη με 3-2.

Οι παίκτες που επικράτησαν, δεν έφαγαν απλά αλλά έζησαν ένα… ξέφρενο πάρτι!

Σήμερα (20.04.2023) στο Survivor All Star επιστρέφουν στην… καθημερινότητα και μάλιστα θα μάθουν ποιος από τους Καραγκούνια, Κωνσταντινίδη, Μαρτίκα, Μπάρτζη ή Ασημακόπουλο θα φύγει και δεν θα προλάβει το πάρτι της Ένωσης.

Survivor All Star: Στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.