«Action Τώρα»: Έκαναν πρεμιέρα Γιώργος Γρηγοριάδης και Ντόρα Κουτροκόη

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το νέο μου τηλεοπτικό σπίτι, αυτή τη νέα τηλεοπτική στέγη, ξεκινάει ένα πολύ ωραίο ταξίδι», είπε ο Γιώργος Γρηγοριάδης που είχε δίπλα του, την Ντόρα Κουτροκόη.

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Ντόρα Κουτροκόη έκαναν σήμερα πρεμιέρα στην πρωινή ζώνη του Action 24 με την εκπομπή Action Τώρα.

«Καλό μήνα, καλή σεζόν, Action Τώρα! Επιτέλους είμαστε εδώ και μαζί μου φέτος ο Γιώργος Γρηγοριάδης, να τον υποδεχτούμε μαζί. Θα μου επιτρέψετε να τον υποδεχτώ με ένα πολύ ζεστό φιλί», είπε αρχικά η Ντόρα Κουτροκόη.

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης ανέφερε από την πλευρά του: «Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, το Action Τώρα είναι εδώ! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το νέο μου τηλεοπτικό σπίτι, αυτή τη νέα τηλεοπτική στέγη, ξεκινάει ένα πολύ ωραίο ταξίδι».