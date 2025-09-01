Media

«Action Τώρα»: Έκαναν πρεμιέρα Γιώργος Γρηγοριάδης και Ντόρα Κουτροκόη

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Ντόρα Κουτροκόη έκαναν πρεμιέρα στην πρωινή ζώνη του Action 24
Γιώργος Γρηγοριάδης και Ντόρα Κουτροκόη
Γιώργος Γρηγοριάδης και Ντόρα Κουτροκόη στο ξεκίνημα της εκπομπής τους

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το νέο μου τηλεοπτικό σπίτι, αυτή τη νέα τηλεοπτική στέγη, ξεκινάει ένα πολύ ωραίο ταξίδι», είπε ο Γιώργος Γρηγοριάδης που είχε δίπλα του, την Ντόρα Κουτροκόη.

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Ντόρα Κουτροκόη έκαναν σήμερα πρεμιέρα στην πρωινή ζώνη του Action 24 με την εκπομπή Action Τώρα.

«Καλό μήνα, καλή σεζόν, Action Τώρα! Επιτέλους είμαστε εδώ και μαζί μου φέτος ο Γιώργος Γρηγοριάδης, να τον υποδεχτούμε μαζί. Θα μου επιτρέψετε να τον υποδεχτώ με ένα πολύ ζεστό φιλί», είπε αρχικά η Ντόρα Κουτροκόη.

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης ανέφερε από την πλευρά του: «Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, το Action Τώρα είναι εδώ! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το νέο μου τηλεοπτικό σπίτι, αυτή τη νέα τηλεοπτική στέγη, ξεκινάει ένα πολύ ωραίο ταξίδι».

