Ο Νίκος Αλιάγας στην Ελλάδα – Η επίσκεψή του στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

Έναν ξεχωριστό καλεσμένο είχε τη χαρά να υποδεχτεί ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, στο Ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή, την Πέμπτη (23.07.2026). Ο Νίκος Αλιάγας, που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα, επισκέφτηκε τα κεντρικά γραφεία της δημόσιας τηλεόρασης, με την οποία συνδέεται από τα πρώτα βήματα της δημοσιογραφικής του πορείας.

Συνοδευόμενος από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο γνωστός παρουσιαστής επισκέφτηκε εμβληματικούς χώρους του Ραδιομεγάρου, όπως τα τηλεοπτικά στούντιο και την αίθουσα σύνταξης, γεγονός που ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν, καθώς οι δυο τους είχαν συνυπάρξει στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους διαδρομής, ο Γιάννης Παπαδόπουλος ως παρουσιαστής ειδήσεων και ο Νίκος Αλιάγας ως ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Παρίσι.

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Παράλληλα, ο Νίκος Αλιάγας συναντήθηκε και συζήτησε με εργαζομένους της ΕΡΤ, θυμήθηκε πρόσωπα και στιγμές από εκείνη την εποχή και μοιράστηκε ιστορίες από τη μακρά πορεία του στη δημοσιογραφία.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε ο Νίκος Αλιάγας με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, συζήτησαν για το μέλλον της τηλεόρασης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και την κάλυψη γεγονότων διεθνούς εμβέλειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.