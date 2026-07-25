Μπλε Ώρες: Όλοι οι χαρακτήρες και νέα πλάνα από τη δραματική σειρά που έρχεται στον ΣΚΑΪ

Η νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ θα μεταφέρει τους τηλεθεατές στο Πήλιο, όπου δύο άνθρωποι, παγιδευμένοι σε συμβατικούς γάμους, βρίσκουν τον έρωτα ο ένας στον άλλον. Όμως μια στυγερή δολοφονία έρχεται να διαλύσει τις ισορροπίες…

Στην καινούργια δραματική σειρά που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ το κοινό θα παρακολουθήσει ιστορίες γεμάτες έρωτα, μυστήριο, συγκρούσεις και ανατροπές. Δύο ισχυρές και πλούσιες οικογένειες -οι οικογένειες Αντωνιάδη και Καραΐσκου- μένουν στο Πήλιο και διατηρούν συνεταιρικά τη γαλακτοκομική μονάδα ΑΧΝΑΓΑΛ, έναν συνεταιρισμό που πήρε συγγενικές διαστάσεις με τον γάμο των παιδιών τους.

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Δύο πρόσωπα, η Εύα και ο Άγγελος, εγκλωβισμένοι σε συμβατικούς γάμους, ερωτεύονται και βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον στις Μπλε Ώρες, στη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στο πρώτο φως του ήλιου. Μια στυγερή δολοφονία ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και φέρνει στο φως όλα τα καλά κρυμμένα μυστικά.

Η ιστορία μας εκτυλίσσεται στα χωριά του Πηλίου, την Τσαγκαράδα, την Πορταριά, τις Μηλιές, αλλά και στο λιμάνι του Βόλου και το αντικριστό νησί, τη Σκιάθο. Τα γυρίσματα συνεχίζονται υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ανδρέα Γεωργίου, με τους πρωταγωνιστές να “δίνουν ζωή” στο σενάριο της Βάνας Δημητρίου.

Οι χαρακτήρες της σειράς

Ποιοι είναι οι ήρωες της συναρπαστικής ιστορίας, όπου το πάθος, ο έρωτας και η μοίρα συναντιούνται στις πιο εύθραυστες στιγμές της ημέρας;

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Η Εύα Ρουμπάνη (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) είναι μια ρομαντική και ευαίσθητη κοπέλα, που δουλεύει στη γαλακτοβιομηχανία. Βρίσκει καταφύγιο στην αγκαλιά του Άγγελου, αφού ο γάμος της έχει τελειώσει από καιρό.

Ο Άγγελος Αντωνιάδης (Βαγγέλης Κακουριώτης) είναι ένας φιλόδοξος και εργασιομανής νέος, στέλεχος στη γαλακτοβιομηχανία της οικογένειάς του. Ο γάμος του είναι συμβατικός και βρίσκει τον έρωτα στο πρόσωπο της Εύας, ενώ είναι ακόμα παντρεμένος.

Ο Αχιλλέας Στεργίου (Γιώργος Παρτσαλάκης), έχει δύο παιδιά, τη Νικολέτα και τον Στράτο και μόλις βγαίνει στη σύνταξη, επιστρέφει στον τόπο καταγωγής του, το Πήλιο, για να ηρεμήσει. Είναι ντόμπρος, δεν μασάει τα λόγια του και δεν χαρίζεται σε κανέναν.

Ο Φίλιππος Αντωνιάδης (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) είναι συνιδιοκτήτης της γαλακτοβιομηχανίας ΑΧΝΑΓΑΛ και ιδιοκτήτης ενός πεντάστερου ξενοδοχείου στη Σκιάθο. Καλόκαρδος αλλά αυστηρός, έχει έναν ευτυχισμένο γάμο με τη Στέλλα και δύο γιους, τον Άγγελο και τον Πέτρο.

Η Ελένη Αλεξίου (Βάνα Μπάρμπα) είναι θεία της Εύας, που ανέλαβε την ανατροφή της ανιψιάς της, μετά τον θάνατο των γονιών της και τη μεγάλωσε σαν κόρη της. Ανεξάρτητη και ελεύθερο πνεύμα, βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Είναι ιδιοκτήτρια ενός all day bar στην Τσαγκαράδα.

Ο Αστυνόμος Σταύρος Ελευθερίου (Πασχάλης Τσαρούχας) είναι ο διοικητής του τμήματος της περιοχής. Είναι μοναχικός, απορροφημένος στη δουλειά του και μάλλον απαισιόδοξος. Εγκαταστάθηκε στο Πήλιο μετά από τον βίαιο θάνατο της γυναίκας του και διατηρεί φιλική σχέση με την Ελένη.

Η Κορίνα Απέργη (Βάσια Παναγοπούλου) είναι μια ανεξάρτητη γυναίκα, με προσωπική περιουσία, που μετακόμισε στο Πήλιο για να έχει την κόρη της Ολυμπία από κοντά, αλλά και για να βρει καινούργιες επενδυτικές ευκαιρίες. Κυνική και αθυρόστομη, έχει μάθει να παίρνει αυτό που θέλει, χωρίς να υπολογίζει τα αισθήματα των άλλων.

Ο Δημήτρης Καραΐσκος (Αντώνης Φραγκάκης) είναι συνέταιρος του Φίλιππου στη γαλακτοβιομηχανία ΑΧΝΑΓΑΛ και πεθερός του Άγγελου. Κοσμοπολίτης, αθλητικός και γοητευτικός, είναι παντρεμένος, για δεύτερη φορά, με την Ολυμπία, μια γυναίκα, πολλά χρόνια μικρότερή του. Σύντομα, γεγονότα ανεξάρτητα από τη θέλησή του, θα αλλάξουν τη ζωή του δραματικά.

Η Όλγα Γαζή (Κωνσταντίνα Τάκαλου) είναι η πρώτη γυναίκα του Δημήτρη. Αξιοπρεπής κι ανεξάρτητη γυναίκα, πληγώθηκε, όταν ο Δημήτρης την εγκατέλειψε για να παντρευτεί την Ολυμπία. Έχει ένα εργαστήρι παρασκευής φρέσκων ζυμαρικών στην Τσαγκαράδα και είναι η καλύτερη φίλη της Στέλλας.

Η Στέλλα Αντωνιάδη (Νόνη Ιωαννίδου) είναι η ήρεμη δύναμη της οικογένειας. Με τον Φίλιππο είναι μαζί από τα νιάτα τους, έχουν μια υγιή σχέση, όμως κρύβει ένα μυστικό, που ρίχνει σκιά στη ζωή της.

Ο Πέτρος Αντωνιάδης (Γιάννης Ποιμενίδης) είναι ο μεγάλος αδερφός του Άγγελου. Νάρκισσος και εγωκεντρικός, δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση και προσπαθεί συνεχώς να κερδίσει την αναγνώριση του πατέρα του.

Η Βάσια Πολίτη (Κατερίνα Στικούδη) έχει το καθαριστήριο της περιοχής. Ευγενική και πρόθυμη, η ήσυχη ζωή της θα ανατραπεί όταν χάσει τον άντρα της σε ατύχημα. Κορίτσι του μόχθου, από μικρή έχει μάθει να δουλεύει χωρίς να παραπονιέται.

Η Νικολέτα Στεργίου (Ελένη Βαΐτσου) είναι η παιδική φίλη της Εύας. Είναι ερωτευμένη με τον Πέτρο, παρόλο που της φέρθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Εργατική, αλλά μοναχική, έχει αναλάβει με επιτυχία τα οικογενειακά κτήματα.

Η Ολυμπία Νοταρά (Έλενα Πιερίδου) είναι η κόρη της Κορίνας. Όταν ήταν μικρή, ο πατέρας της τους εγκατέλειψε και έχει θέματα αποδοχής, διψάει για αναγνώριση και αναζητά την επιβεβαίωση. Είναι παντρεμένη, για δεύτερη φορά, με τον Δημήτρη, αρκετά χρόνια μεγαλύτερό της.

Ο Διονύσης Λάσκος (Γιώργος Κυριάκου) είναι ο σύζυγος της Εύας. Εργάζεται στη γαλακτοβιομηχανία και είναι άνθρωπος της εμπιστοσύνης του Φίλιππου. Είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα του, αλλά τη ζηλεύει και όταν μάθει ότι τη χάνει, η αντίδρασή του θα είναι απρόβλεπτη.

Ο Στράτος Στεργίου (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) είναι ο αδερφός της Νικολέτας και φίλος με την Εύα. Δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ τα καλοκαίρια εργάζεται και στο ξενοδοχείο της οικογένειας Αντωνιάδη στη Σκιάθο.

Η Νίκη Λαζάρου (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη) είναι η κολλητή φίλη της Βάσιας, που εργάζεται στο all day bar της Ελένης. Με σερί αποτυχημένων σχέσεων στο ενεργητικό της, ψάχνει τον άνδρα που θα στεριώσουν και θα κάνουν οικογένεια.

Ο Γιάννης Αρβανίτης (Πάνος Μπακανδρέας) είναι ο βοηθός του αστυνόμου Σταύρου Ελευθερίου, στον οποίο έχει αδυναμία. Είναι κάπως ατζαμής, αλλά φιλότιμος.

Ο Λεωνίδας Μαλτέζος (Λευτέρης Βασιλάκης) είναι ο κολλητός φίλος του Διονύση και εργάζεται και ο ίδιος στη γαλακτοκομική μονάδα. Είναι ντόμπρος και εργασιομανής, αλλά και καλός φίλος.

Η Νανά Παράσχου (Χρυσή Κασιώτη) δουλεύει στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου στη Σκιάθο. Είναι η κόρη της οικονόμου της οικογένειας Αντωνιάδη.

Ο Γρηγόρης Αλευράς (Ηρακλής Τσουζίνοφ) είναι ο επιστάτης και εκπαιδευτής θαλάσσιων σπορ στο ξενοδοχείο της οικογένειας Αντωνιάδη στη Σκιάθο.

Ο Θοδωρής Ζήσογλου (Γιάννης Ψιψιλής) εργάζεται στο ξενοδοχείο της Σκιάθου ως κηπουρός και pool boy. Είναι φιλόδοξος και αγαπά το χρήμα.

Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

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Το εκλεκτό καστ

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη

Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Γιώργος Κυριάκου

Έλενα Χειλέτη, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Πάνος Μπακανδρέας, Λευτέρης Βασιλάκης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Χρυσή Κασιώτη, Ηρακλής Τσουζίνοβ, Γιάννης Ψιψιλής

και οι μικροί: Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης

στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας

Αντώνης Φραγκάκης

Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου

Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου

Βάσια Παναγοπουλου

Special Guest: Βάνα Μπάρμπα

Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης