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Άρης Πορτοσάλτε για Άκη Παυλόπουλο: «Καλή τύχη και όλα τα καλά, να του έρθουν όλα βολικά»

Για την αποχώρηση του δημοσιογράφου από τον ΣΚΑΪ μίλησε και η Μαρία Αναστασοπούλου
Πορτοσάλτε
Ο Άρης Πορτοσάλτε
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Τον Άκη Παυλόπουλο, που αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από τέσσερα χρόνια συνεργασίας, αποχαιρέτησαν η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε μέσα από τον αέρα του «Live You».

«Σήμερα σας αποχαιρετούμε ένας ένας, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε πάρει σειρά από νωρίς το πρωί», είπε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου, ενώ στη συνέχεια και εκείνη και ο Άρης Πορτοσάλτε μίλησαν για την αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου από τον σταθμό του Φαλήρου.

Η Μαρία Αναστασοπούλου ανέφερε επίσης: «Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στον Άκη μας, στον Άκη Παυλόπουλο».

Ο Άρης Πορτοσάλτε είπε από την πλευρά του: «Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, καλή τύχη και όλα τα καλά, να του έρθουν όλα βολικά. Είχαμε συμπορευτεί και τα πρωινά, ήταν ωραία, είχαμε και καλή, ωραία κόντρα και απ’ όλα».

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