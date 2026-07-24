Ο Άκης Παυλόπουλος αποχαιρέτησε τον ΣΚΑΪ – Δάκρυα και συγκίνηση στο στούντιο

Αυλαία στον ΣΚΑΪ έριξε ο δημοσιογράφος Άκης Παυλόπουλος που σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτησε μετά από τέσσερα χρόνια το κανάλι του Φαλήρου.

Ο Άκης Παυλόπουλος αφήνει τον ΣΚΑΪ, μετακομίζοντας στον ΑΝΤ1 και η σημερινή μέτρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη.

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Στο φινάλε της εκπομπής «Σήμερα», ο Άκης Παυλόπουλος είπε «αντίο» στο κοινό ενώ ενδιαφέρον έχουν τα λόγια του παρτενέρ του-Δημήτρη Οικονόμου.

«Εδώ συμβαίνει κάτι παράδοξο… Τι λένε οι προπονητές; Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει. Εδώ αλλάζει!», είπε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου. Ο Άκης Παυλόπουλος τότε ανέφερε: «Εδώ το αλλάξαμε! Σας αποχαιρετάμε, ως δίδυμο! Ήταν τέσσερα υπέροχα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο για την εμπιστοσύνη του αυτά τα τέσσερα χρόνια. Να είστε καλά», είπε ο Δημήτρης Οικονόμου.

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές και με την Μάρω Καρούση που μίλησε με ιδιαίτερα ζεστά λόγια για τον συνάδελφό της. «Ο Άκης είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει σε αυτή τη δουλειά. Εγώ είχα πολύ άγχος την πρώτη φορά που κάναμε μαζί εκπομπή. Με είχε πάρει τηλέφωνο να με γνωρίσει και του είπα ότι έχω άγχος.

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Με ρώτησε τι φοβάμαι πιο πολύ, του λέω… μην πέσω κάτω. Και μου λέει “αν πέσεις, θα πέσω κι εγώ”. Τον αγαπώ πολύ! Εις το επανιδείν», είπε εμφανώς συγκινημένη.