Νόμοι της καρδιάς – επόμενα επεισόδια: Ο Φαρούκ αποκαλύπτει στον Σεργκέν ότι είναι βαριά άρρωστος

Συνεχίζεται να προβάλλεται στον ΣΚΑΪ η ξένη σειρά «Νόμοι της καρδιάς», φέρνοντας στο προσκήνιο δυνατές ιστορίες αγάπης, δύσκολα διαζύγια, οικογενειακές συγκρούσεις και αποφάσεις που αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ηρώων. Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, στις 14:45.

Ο Φαρούκ αποκαλύπτει στον Σεργκέν ότι είναι βαριά άρρωστος και γι’ αυτό επέστρεψε στη ζωή τους: αν πρόκειται να φύγει σύντομα, τότε κάθε στιγμή μαζί τους μετράει τώρα περισσότερο από ποτέ. Ο Σεργκέν συγκλονίζεται από αυτή την πληροφορία. Όμως ταυτόχρονα αποφασίζει να την χρησιμοποιήσει προς όφελός του, στην προσπάθειά του να κρατήσει κοντά του την Αζρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νόμοι της καρδιάς – Δευτέρα 27 Ιουλίου

Επεισόδιο 15ο: Ο Κοράι προσλαμβάνει δικηγόρο για να βοηθήσει την κατάσταση με τη Μελίσσα. Δεν πρόκειται όμως για ένα τυχαίο πρόσωπο: είναι η πρώην σύζυγος του Γιλντιρίμ και έχει πολλούς λόγους να θέλει να καταστρέψει και αυτόν και την Αζρά. Η μάχη προβλέπεται σκληρή… Εν τω μεταξύ, ο Γιλντιρίμ ξεκαθαρίζει στην κυρία Τσολπάν ότι δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την Αζρά, όχι μόνο επειδή εκείνη χρειάζεται τη στήριξή του, αλλά κυρίως επειδή τα αισθήματά του γι’ αυτή είναι πολύ δυνατά για να κάνει πίσω. Όμως η Αζρά δεν έχει το περιθώριο να ασχοληθεί με ζητήματα καρδιάς, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με μια ξαφνική και συντριπτική απώλεια.

Νόμοι της καρδιάς – Τρίτη 28 Ιουλίου

Επεισόδιο 16ο: Ο Κοράι και η δικηγόρος του, η Νεϊράν, μεταχειρίζονται κάθε ανήθικο μέσο για να τιμωρήσουν τη Μελίσσα επειδή τόλμησε να τον διώξει από το σπίτι και να ζητήσει διαζύγιο. Απειλούν να δημοσιεύσουν ένα βίντεο που έχουν τραβήξει κρυφά, το οποίο την παρουσιάζει ψευδώς σαν κακοποιητική μητέρα. Η Μελίσσα θα βασιστεί και πάλι στην Αζρά για να ξεπεράσει και αυτό το σκληρό χτύπημα. Εν τω μεταξύ, ο Σεργκέν είναι κι αυτός συντετριμμένος από την αποβολή της Αζρά και προσπαθεί να την πείσει να τον δεχτεί πίσω. Όταν εκείνη αρνείται, ο Σεργκέν παίρνει μια απόφαση που θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση: προσλαμβάνει ως δικηγόρο του για το διαζύγιό τους την αδίστακτη Νεϊράν!

Νόμοι της καρδιάς – Τετάρτη 29 Ιουλίου

Επεισόδιο 17ο: Μετά από ένα ακόμα βίαιο ξέσπασμα του Κοράι προς τη Μελίσσα, αυτή τη φορά με μάρτυρα την Αζρά αλλά δυστυχώς και τον μικρό τους γιο, η Αζρά καταφέρνει να τον στείλει στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση του διαζυγίου τους, για παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων. Για να καταφέρει η Μελίσσα να κερδίσει την επιμέλεια του παιδιού και να πάρει πίσω όσα της έχει κλέψει ο Κοράι, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει στη δίκη έναν μάρτυρα – κλειδί: την παλιά τους νταντά η οποία έχει αποδείξεις της βίαιης συμπεριφοράς του. Θα καταφέρει όμως να την πείσει να καταθέσει, ή θα προλάβει ο Κοράι να την πάρει με το μέρος του;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νόμοι της καρδιάς – Πέμπτη 30 Ιουλίου

Επεισόδιο 18ο: Ενώ όλα δείχνουν πως η Μελίσσα δεν έχει πολλές ελπίδες να βγει το διαζύγιο υπέρ της, την τελευταία στιγμή, χάρη στη βοήθεια του Σεργκέν, γίνεται η μεγάλη ανατροπή. Οι αποδείξεις της κακοποιητικής συμπεριφοράς του Κοράι είναι αδιάσειστες και τον αναγκάζουν δεχθεί όλους τους όρους της Μελίσσα. Η Αζρά νιώθει υπερήφανη για αυτή τη νίκη, η οποία ανήκει όχι μόνο στη Μελίσσα αλλά και σε κάθε θύμα κακοποίησης που τολμά να ζητήσει δικαιοσύνη. Εν τω μεταξύ, στα γραφεία Αρσέν – Τζεβχέρ καταφτάνει ένα μυστηριώδες κοριτσάκι με τον πατέρα του…

Νόμοι της καρδιάς – Παρασκευή 31 Ιουλίου

Επεισόδιο 19ο: Ο Φαρούκ αποκαλύπτει στον Σεργκέν ότι είναι βαριά άρρωστος και γι’ αυτό επέστρεψε στη ζωή τους: αν πρόκειται να φύγει σύντομα, τότε κάθε στιγμή μαζί τους μετράει τώρα περισσότερο από ποτέ. Ο Σεργκέν συγκλονίζεται από αυτή την πληροφορία. Όμως ταυτόχρονα αποφασίζει να την χρησιμοποιήσει προς όφελός του, στην προσπάθειά του να κρατήσει κοντά του την Αζρά. Η Αζρά καταφέρνει να βρει τη μικρή Ετζέ και τον πατέρα της και τους υπόσχεται να κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει τη μικρή τους οικογένεια ενωμένη. Εν τω μεταξύ, η Σανέμ δέχεται από τον Ουράλ μια πρόταση που τη βάζει σε σοβαρές σκέψεις…