Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Η Χλόη έρχεται αντιμέτωπη με την οργή της Δώρας

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Τρίτη 03 έως την Πέμπτη 05 Μαρτίου.

Η Χλόη έρχεται αντιμέτωπη με την οργή της Δώρας, όταν εκείνη ανακαλύπτει πως της κρύβουν την πρόθεση του Παύλου να επιτρέψει το γάμο της με τον Αργύρη και να την προικίσει με το Μαύρο Λιθάρι. Εν τω μεταξύ, ο Αντρέας εξομολογείται στην Χριστίνα τον έρωτά του, αλλά απογοητεύεται από την αντίδρασή της. Ο Παύλος συνειδητοποιεί κάτι που τον αφήνει άναυδο.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 03 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 72ο: Ο Παύλος συνεχίζει να κινεί παρασκηνιακά τα νήματα, όμως μια πληροφορία που φτάνει σε αυτόν, μπορεί ν΄ αλλάξει το σκοτεινό σχέδιό που έχει καταστρώσει. Η Θάλεια, στην προσπάθειά της να βοηθήσει τον Κυριάκο με το θέμα της Ελένης και του προτείνει να την δει ο ψυχίατρος Δημάτος. Ο Νικόλαος ανακοινώνει στον Χάρη και την Αναστασία ότι ο γάμος τους μπορεί να γίνει άμεσα. Την ίδια στιγμή η Δέσποινα προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατήσει κρυφή την παρουσία του Γεράσιμου. Ο Στέφανος και ο Πέτρος κρύβουν το παράνομο εμπόρευμα στο μαγαζί της Ειρήνης. Η Χλόη έρχεται αντιμέτωπη με την οργή της Δώρας, όταν εκείνη ανακαλύπτει πως της κρύβουν την πρόθεση του Παύλου να επιτρέψει το γάμο της με τον Αργύρη και να την προικίσει με το Μαύρο Λιθάρι. Εν τω μεταξύ, ο Αντρέας εξομολογείται στην Χριστίνα τον έρωτά του, αλλά απογοητεύεται από την αντίδρασή της. Ο Παύλος συνειδητοποιεί κάτι που τον αφήνει άναυδο.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 04 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 73ο: Η Ελένη μαθαίνει από τον Νικόλαο ότι ο πατέρας της βρίσκεται στο Δρομοκαΐτειο και πιστεύει ότι σκοπεύει να την κλείσει σε ψυχιατρική κλινική. Πράγματι την ίδια στιγμή ο Κυριάκος στην Αθήνα ζητά από τον Ηλία να το βοηθήσει να «θεραπεύσει» την κόρη του. Παράλληλα, ο Παύλος προσπαθεί να χειραγωγήσει συναισθηματικά τη Δώρα, όταν της αποκαλύπτει ότι έχει υφαρπάξει την περιουσία της Θάλειας, ισχυριζόμενος ότι το έκανε «για να τη σώσει». Η εκδρομή της Ειρήνης και του Στέφανου ματαιώνεται και ο Πέτρος καλείται να μετακινήσει τα λαθραία από το αρωματοπωλείο πριν η Ειρήνη ή κάποιος άλλος ανακαλύψει τις παράνομες δραστηριότητες εκείνου και του αδελφού του. Ο πατήρ Νικόλαος προσπαθεί να προειδοποιήσει την Ελένη για τις προθέσεις του πατέρα της, ενώ η Χλόη αποφασίζει να μιλήσει με τον Πέτρο για το μέλλον του γάμου τους.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 05 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 74ο: Μετά την αποκάλυψη της σχέσης της Άννας με την Ελένη, η συμπεριφορά του Νικηφόρου είναι εκρηκτική και η Άννα περνάει δύσκολες ώρες. Ο Ηλίας καταφέρνει να πείσει τον διευθυντή να δώσει ολιγοήμερη άδεια στη Σοφία και να πάνε μαζί στη Στέρνα. Οι μάσκες πέφτουν ανάμεσα στον Παύλο και τη Δέσποινα, που πλέον «συμμαχούν» για να μη μαθευτούν τα μυστικά τους. Οι ετοιμασίες για το γάμο του Χάρη και της Αναστασίας συνεχίζονται με γοργό ρυθμό. Η σχέση του Αργύρη και της Δώρας όμως είναι σε τεταμένο κλίμα, καθώς εκείνη τον κατηγορεί ότι δεν θέλει στην πραγματικότητα να παντρευτούν, αφού της έκρυψε την αλήθεια για τις προθέσεις του Παύλου σχετικά με τον γάμο τους. Την ίδια στιγμή, η Χλόη συμπαραστέκεται στην Ελένη και την προτρέπει να κάνει κάτι, που προξενεί την έκπληξη του πατρός Νικολάου.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione