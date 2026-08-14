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Βασίλης Τσεκούρας: Η έκπληξη στο φινάλε της εκπομπής και οι ευχές για τον γάμο του

«Να το προσέχεις το κορίτσι μας, είναι διαμάντι», του ευχήθηκε η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη
Βασίλης Τσεκούρας
Ο Βασίλης Τσεκούρας συγκινημένος στον «αέρα» του MEGA
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Ο Βασίλης Τσεκούρας ολοκλήρωσε την Παρασκευή (14.08.2026) τις υποχρεώσεις του στην «Κοινωνία ώρα MEGA» και αποχωρεί, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του MEGA, Βασίλης Τσεκούρας πρόκειται να παντρευτεί τις επόμενες ημέρες την επίσης δημοσιογράφο σύντροφό του, Γωγώ Μπαλή, με τον γάμο να γίνεται στη Φθιώτιδα.

Στο κλείσιμο, λοιπόν, της εκπομπής, οι συνεργάτες του Βασίλη Τσεκούρα τού είχαν ετοιμάσει μια μικρή έκπληξη.

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Σήμερα γάμος γίνεται», προβλήθηκε στον «αέρα» μία φωτογραφία του Βασίλη Τσεκούρα και της Γωγώς Μπαλή, με την Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη να του εύχεται «η ώρα η καλή».

«Να το προσέχεις το κορίτσι μας, είναι διαμάντι», είπε η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη.

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