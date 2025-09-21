Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Ο Νικόλαος παρακαλεί τη Χλόη να τον συγχωρέσει

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια του 2ου κύκλου της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, ο «Άγιος έρωτας» που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο.

Στα νέα επεισόδια της δημοφιλούς σειράς του ALPHA, η Χλόη μαθαίνει με κάθε λεπτομέρεια όσα της έκρυβε εδώ και τόσο καιρό ο πατήρ Νικόλαος και αποφασίζει να τον τιμωρήσει βγάζοντας τον μία για πάντα από τη ζωή της, γεγονός που τον καταρρακώνει. Επίσης, στον «Άγιο έρωτα» εισβάλλει και ένα νέο πρόσωπο, ο Ανδρέας Ιωάννου, που θα ταράξει τους πάντες και κυρίως τη Χριστίνα.

Τα πρώτα επεισόδια

Επεισόδιο 1ο: Η σφαίρα του Αργύρη βρίσκει τον στόχο της όμως ένα θαύμα, μια «θεϊκή παρέμβαση» θα γλιτώσει τον πατέρα Νικόλαο από τον θάνατο. Η Χλόη, παρ’ όλο που τον βλέπει τραυματισμένο, του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τον συγχωρήσει ποτέ για την αρπαγή της κόρης της. Η Θάλεια είναι συντετριμμένη και βαθιά μετανιωμένη που υπήρξε συνεργός σε μια τόσο αισχρή πράξη.

Ο Παύλος από την άλλη, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους γιατί γνωρίζει ότι αν το αποφασίσουν, η Χλόη μαζί με τον Αργύρη, μπορούν να τους καταγγείλουν και να τους κλείσουν στη φυλακή. Και όσο συμβαίνουν όλα αυτά, η Ολυμπία αποφασίζει να μιλήσει στη Δώρα και να της πει ποια ήταν η πραγματική της μητέρα! Την ίδια στιγμή ένας παλιός γνώριμος καταφτάνει στη Στέρνα. Ο Αντρέας Ιωάννου αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Κυριάκου και είναι σίγουρος για δύο πράγματα: ότι ο Μαρκόπουλος είναι ο ένοχος και ότι θα φτάσει η στιγμή που θα κάνει το λάθος.

Επεισόδιο 2ο: Ο Νικόλαος παρακαλεί τη Χλόη να τον συγχωρέσει, αλλά εκείνη δείχνει αποφασισμένη να τον ξεγράψει από τη ζωή της για πάντα. Ο Αντρέας Ιωάννου, προκαλεί έμμεσα τον Παύλο λέγοντας του ότι έχει αναλάβει την νομική εκπροσώπηση του Κυριάκου, ενώ παράλληλα έρχεται στην επιφάνεια η σχέση που είχε κάποτε ο δικηγόρος με τη Χριστίνα.

Η Ολυμπία μετά την εξομολόγησή της στη Δώρα και την αποκάλυψη πως είναι συγγενείς, της υπόσχεται πως θα μείνει για πάντα στο πλευρό της. Αποφασισμένη η Ολυμπία ξεκαθαρίζει στον Παύλο τις προθέσεις της, ενώ η Μάρω ακούγοντας τυχαία ένα απόσπασμα της κουβέντας τους, καταλαβαίνει πως ο Παύλος είναι ο δολοφόνος της Κατρίν.

Στο μεταξύ, ο Αργύρης και η Χλόη, μετά από χρόνια πόνου, έρχονται πιο κοντά με αφορμή την αλήθεια για την κόρη τους, Ελευθερία, ενώ η Σμαρώ που δεν αντέχει την ατιμωρησία των Μαρκόπουλων προειδοποιεί τη Θάλεια πως θα της κάνουν μήνυση για αρπαγή ανηλίκου και παράνομη υιοθεσία.

Ο Κυριάκος, στη φυλακή, γνωρίζει τον Θάνο, έναν συγκρατούμενο που του δείχνει συμπάθεια και τον προειδοποιεί να μην εμπιστεύεται κανέναν.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου και Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση.

Παραγωγή: Primavisione