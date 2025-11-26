Άγιος έρωτας – επόμενο επεισόδιο: Η Μάρω παθαίνει κρίση, προβληματίζοντας τη Θάλεια

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 21:00.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 36: Ο πατήρ Νικόλαος κατηγορεί τον Παύλο ότι βίασε την αδερφή του, οδηγώντας τη στην αυτοκτονία. Ο Παύλος μιλά χυδαία για τη Χαρά, προκαλώντας στον παππά μια οργή αταίριαστη για το χαρακτήρα και το λειτούργημά του. Αργότερα, ο Νικηφόρος κατηγορεί τον Παύλο πως κρύβεται πίσω από την επίθεση της Μάρως. Η Μάρω, στο νοσοκομείο, κάνει σαφές στον Νικηφόρο πως δεν πρόκειται να τον εμπιστευτεί ξανά και δεν θα καταθέσει τίποτα κατά του Παύλου. Όταν ο Τάσος την επισκέπτεται, η Μάρω παθαίνει κρίση και ζητά μανιωδώς να βγει έξω από το δωμάτιο, προβληματίζοντας τη Θάλεια. Η Πόπη και ο Γιάννος παρακολουθούν τη Σμαρώ με τη μικρή Ελευθερία και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να την πάρουν μαζί τους. Στις φυλακές, η Χριστίνα ακούει κρυφά κάτι που θα τη φέρει μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα…

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου και Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση.

Παραγωγή: Primavisione