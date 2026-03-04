Άγιος έρωτας – επόμενο επεισόδιο: Η σχέση της Δώρας και του Αργύρη περνάει κρίση

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθεί την Πέμπτη 05 Μαρτίου.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 05 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 74ο: Μετά την αποκάλυψη της σχέσης της Άννας με την Ελένη, η συμπεριφορά του Νικηφόρου είναι εκρηκτική και η Άννα περνάει δύσκολες ώρες. Ο Ηλίας καταφέρνει να πείσει τον διευθυντή να δώσει ολιγοήμερη άδεια στη Σοφία και να πάνε μαζί στη Στέρνα. Οι μάσκες πέφτουν ανάμεσα στον Παύλο και τη Δέσποινα, που πλέον «συμμαχούν» για να μη μαθευτούν τα μυστικά τους.

Οι ετοιμασίες για το γάμο του Χάρη και της Αναστασίας συνεχίζονται με γοργό ρυθμό. Η σχέση του Αργύρη και της Δώρας όμως είναι σε τεταμένο κλίμα, καθώς εκείνη τον κατηγορεί ότι δεν θέλει στην πραγματικότητα να παντρευτούν, αφού της έκρυψε την αλήθεια για τις προθέσεις του Παύλου σχετικά με τον γάμο τους. Την ίδια στιγμή, η Χλόη συμπαραστέκεται στην Ελένη και την προτρέπει να κάνει κάτι, που προξενεί την έκπληξη του πατρός Νικολάου.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione