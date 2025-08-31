Άγιος έρωτας – Spoiler: Εμφανίζεται ο βαρυποινίτης αδελφός του Παύλου

Συναρπαστικές εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς «Άγιος έρωτας», καθώς όπως θα δούμε ο Χάρης αναμένεται να περάσει την πόρτα της φυλακής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MyTV, στον 2ο κύκλο του «Άγιου έρωτα», ο γιατρός βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα, καθώς προφυλακίζεται μετά την εξαφάνιση του πτώματος του ενωμοτάρχη, Βλάση Χολέβα. Εκεί, λοιπόν, θα γνωρίσει έναν βαρυποινίτη, ο οποίος του δηλώνει ότι είναι ο αδελφός του Παύλου Μαρκόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα αρχίζουν όταν ο Χάρης γνωρίζει τον συγκρατούμενό του και κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο κελί, εκείνος του αναφέρει ότι έμαθε πως κατάγεται από την Στέρνα.

«Ναι, γιατί με ρωτάς;» του απαντά ο Χάρης.

«Γιατί έχω έναν αδελφό εκεί…», του εξηγεί ο βαρυποινίτης, προκαλώντας του μεγάλη απορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πόλη είναι μικρή, μπορεί να τον γνωρίζω. Ποιος είναι;» τον ρωτά ο γιατρός και τότε ο φυλακισμένος του απαντάει ότι ο αδελφός του είναι ο Παύλος Μαρκόπουλος, προκαλώντας του σοκ!

«Μιλάμε για τον ίδιο Παύλο Μαρκόπουλο;» ρωτά ο Χάρης, καθώς γνωρίζει ότι ο άντρας που έχει απέναντί του δε σχετίζεται με τη Στέρνα, ούτε έχει καταγωγή από εκεί.

«Το θέμα είναι πως δεν είναι από τη Στέρνα ούτε εκείνος…», του λέει ο βαρυποινίτης.

«Έζησε εκεί όταν γνώρισε μια πλούσια γυναίκα και την παντρεύτηκε. Αυτό μου έκανε εντύπωση κι εμένα… Όταν μου είπαν ότι είναι από εκεί. Σου ορκίζομαι στη μάνα μου, που είναι ό,τι πιο ιερό έχω. Ναι, μιλώ για τον Παύλο Μαρκόπουλο, τον μεγαλύτερο αδελφό μου», προσθέτει.

Παράλληλα ο άγνωστος του εξηγεί ότι έχουν διαφορετικό επίθετο γιατί εκείνος κράτησε της μητέρας του.

«Ξέρεις τον αδελφό μου ή όχι;» τον ρωτάει ακόμα ο φυλακισμένος.

«Όλοι γνωρίζουν τον Παύλο Μαρκόπουλο. Ειδικά εγώ, που είμαι παντρεμένος με την κόρη του», αποκρίνεται ο Χάρης.

Τότε ο αδελφό του Παύλου βλέπει τον Χάρη ως έναν κρίκο που του έλειπε και τον πλησιάζει για να πάρει εκδίκηση από τον αδελφό του…