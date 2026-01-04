Άγιος έρωτας – spoiler: Η Δέσποινα εκδικείται τον Παύλο

Μία ακόμα μεγάλη ανατροπή περιμένει τους τηλεθεατές στα νέα επεισόδια του «Άγιου έρωτα», της δραματικής σειράς εποχής που προβάλλεται για 2η σεζόν στον ALPHA.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού TV24, στη συνέχεια του «Άγιου έρωτα», του ALPHA, η Δέσποινα θα κάνει τα πάντα για να εκδικηθεί τον Παύλο. Η νέα διευθύντρια του σχολείο έχει έρθει στη Στέρνα με σχέδιο εκδίκησης εναντίον της Δώρας, καθώς πιστεύει ότι εκείνη ευθύνεται για τον θάνατο του αδελφού της, του Γεράσιμου. Αυτός που της έχει πει ψέματα για τον ρόλο που έπαιξε η νεαρή κοπέλα στον θάνατό του, ρίχνοντάς της το φταίξιμο, είναι ο Θόδωρος, ο επιστάτης από το Μαύρο Λιθάρι.

Η Δέσποινα νιώθει ότι δεν θα ησυχάσει ούτε η ίδια ούτε η ψυχή του αδελφού της αν δεν τιμωρήσει την υπαίτια για τον χαμό του. Και πράγματι, προσπάθησε να τη βγάλει από τη μέση όταν επιχείρησε να την κάψει ζωντανή. Τόσο ήταν το μένος της για εκείνη που δεν υπολόγισε τίποτα μπροστά σε αυτό που θεωρούσε δίκαιο. Το λάθος της είναι ότι πίστεψε τον Θόδωρο και δεν έψαξε περισσότερο τα όσα της είπε. Γνωρίζοντας όμως καλύτερα το νεαρό κορίτσι, κάτι δεν της πάει καλά. Τα όσα έχει μάθει για εκείνη αντικρούονται με τον ευγενικό και πράο χαρακτήρα της. Η διευθύντρια του Γυμνασίου Θηλέων έχει μπροστά της ένα κορίτσι που επιζητεί την αγάπη.

Η Δέσποινα, συνδέοντας τα κομμάτια του παζλ, αρχίζει να αναρωτιέται αν τελικά η αρχική της πεποίθηση, ότι η Δώρα είναι η υπαίτια του θανάτου του Γεράσιμου, είναι σωστή. Με τον καιρό έχει αρχίσει να αλλάζει γνώμη για εκείνη και ψάχνοντας όλο και περισσότερο την υπόθεση, αντιλαμβάνεται ότι έχει κάνει λάθος και ότι έχει στρέψει την προσοχή της στον λάθος άνθρωπο. Η αλήθεια δεν θα αργήσει να βγει στο φως και η Δέσποινα θα μάθει όλη την ιστορία που αφορά τον έρωτα της Δώρας και του Γεράσιμου, το εκδικητικό μένος της Καλλιόπης και την εντολή δολοφονίας που έδωσε στον Θόδωρο για να τον ξεκάνει, όπως επίσης ότι τον Αργύρη τον γνώρισε χρόνια αργότερα από την εξαφάνιση του αδελφού της.

Αυτό που συγκλονίζει ακόμη περισσότερο τη Δέσποινα είναι η αποκάλυψη ότι η Δώρα είναι κόρη του Μαρκόπουλου και ότι την έστειλε στο Μαύρο Λιθάρι όταν ήταν μωρό για να τη μεγαλώσει η Καλλιόπη. Καθώς θεωρεί τον Παύλο τον κακό όλων των δεινών στη Στέρνα, αφού έχει μάθει το ποιόν του, όπως και ότι έδωσε για υιοθεσία ακόμη και το παιδί της ίδιας του της κόρης, της Χλόης, πλέον στρέφει την προσοχή της στον Παύλο κι εξυφαίνει ένα νέο σχέδιο.