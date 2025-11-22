Άγιος έρωτας – spoiler: Μαχαιρώνουν τον Παύλο στην φυλακή

Οι ήρωες αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι με νέα σοβαρά και προβλήματα στη συνέχεια της σειράς «Άγιος έρωτας». Στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί ο Παύλος.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη συνέχεια του «Άγιου έρωτα», ο Παύλος περιμένει να αποφυλακιστεί. Όμως τα σχέδια του ανατρέπονται όταν ο δικηγόρος του του ανακοινώνει το αδιανόητο: αντί για ελευθερία, μεταφέρεται στις φυλακές της Άμφισσας! Η απογοήτευση τον χτυπά σαν γροθιά, αλλά δεν έχει χρόνο να αντιδράσει. Λίγο αργότερα στη Στέρνα, η εξαφάνιση της μικρής Ελευθερίας διαλύει κάθε ισορροπία. Η Χλόη τα βάζει με όλους, με τη χωροφυλακή, με τον Νικηφόρο, ακόμα και με τον ίδιο της τον εαυτό, και στρέφεται ξανά στον πατέρα Νικόλαο για βοήθεια. Απελπισμένη από την εξαφάνιση του παιδιού, δέχεται την πρόταση του πατέρα Νικόλαου να τη συνοδεύσει στη Βόνιτσα για να μαζέψουν πληροφορίες, μια κίνηση που κάνει τον Πέτρο να εκραγεί.

Συγκεκριμένα, την κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί τον πόνο για να ξαναπλησιάσει τον ιερέα. Ο Αργύρης, από την πλευρά του, επιμένει να αφήσουν την υπόθεση στις Αρχές, αλλά τελικά συναινεί στο παράτολμο σχέδιο της Χλόης και του πατέρα Νικόλαου να αποσπάσουν πληροφορίες από τη Φιλιώ. Έτσι, οι δυο τους βάζουν πλώρη για τη Βόνιτσα, χωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει. Παράλληλα η Σμαρώ καταρρέει: νιώθει πως η απαγωγή της εγγονής της είναι δικό της λάθος, πως εκείνη άνοιξε την πόρτα σε μια συμφορά που δεν μπορεί να πάρει πίσω. Ο Νικηφόρος, με τη σειρά του, δίνει εντολές για την εύρεση της Ελευθερίας, αλλά όσο περνά η ώρα ο πανικός γίνεται πιο έντονος. Στη φυλακή, η Χριστίνα, έχοντας κερδίσει την εύνοια της Αγγέλας, υφαίνει μια συμμαχία επικίνδυνη. Της ζητάει κάτι που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, κάτι που μόνο ένα μυαλό σκληρό σαν το δικό της θα τολμούσε.

Εν τω μεταξύ μεταξύ, ο Παύλος φτάνει στις νέες φυλακές και αντιμετωπίζει θανάσιμους κινδύνους. Οι συγκρατούμενοί του τον κοιτούν με εχθρότητα και ο Βεργάδης παζαρεύει με τον διευθυντή, προσπαθώντας να του εξασφαλίσει κάποια προστασία, όχι χωρίς ανταλλάγματα.

Εκεί ο Μαρκόπουλος αντιμετωπίζει έναν ακόμα κίνδυνο. Η Χριστίνα, με τη βοήθεια της Αγγέλας, τον οδηγεί σε μια σκοτεινή νυχτερινή αναμέτρηση. Τον απειλεί, τον στριμώχνει, αντιστρέφει τους ρόλους, αλλά δεν σταματά εκεί. Σύντομα, στον διάδρομο της αντρικής πτέρυγας, ο Παύλος δέχεται μια μαχαιριά στα πλευρά. Τα πάντα σκοτεινιάζουν γύρω του, ενώ το αίμα του βάφει το πάτωμα. Την ίδια στιγμή, μια άλλη απειλή απλώνεται πάνω από τη Χριστίνα, καθώς η Βούλα αποφασίζει πως είναι η ώρα να ξεκαθαρίσουν λογαριασμούς.

Την επομένη ο Παύλος, αφού συνέρχεται και παλεύοντας να σταθεί όρθιος, επιλέγει το πιο ύπουλο όπλο: τον λόγο. Στρέφεται στον Νικηφόρο και του λέει πως η Χριστίνα ήταν αυτή που σκότωσε την Κατρίν και εκείνος απλώς της έδωσε άλλοθι. Η αποκάλυψη πέφτει σαν κεραυνός. Ο Κυριάκος και ο Αντρέας μένουν άναυδοι, ξέροντας πως από εδώ και πέρα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια καινούρια, ακόμα πιο άγρια πραγματικότητα.