Άγιος έρωτας – spoiler: Ο πατέρας Νικόλαος πετάει τα ράσα για τη Χλόη

Μία ακόμα μεγάλη ανατροπή περιμένει τους τηλεθεατές στα νέα επεισόδια του «Άγιου έρωτα», της δραματικής σειράς εποχής που προβάλλεται για 2η σεζόν στον ALPHA.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στη συνέχεια του «Άγιου έρωτα», του ALPHA, ο Παύλος κινεί τα νήματα για να τον έλεγχο της Στέρνας, ενώ την ίδια ώρα ο πατέρας Νικόλαος ετοιμάζεται να πάρει μια καθοριστική απόφαση.

Ο Παύλος προχωρά μεθοδικά το σχέδιό του να ανακτήσει το μαγαζί από τη Θάλεια και εμφανίζεται μπροστά της με μια πρόταση βοήθειας, προσποιούμενος ότι θέλει να τη στηρίξει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την εφορία. Εκείνη όμως δεν πείθεται. Τον κοιτάζει με καχυποψία, νιώθοντας ότι πίσω από τα λόγια του κρύβεται μια καλά στημένη παγίδα. Την ίδια στιγμή, ο πατέρας Νικόλαος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα καθοριστικό δίλημμα και αποφασίζει να ζητήσει από τον πατέρα Ιάκωβο τη σύγκληση Ιεράς Συνόδου, με σκοπό να εγκαταλείψει τον κλήρο για τη Χλόη. Η απόφαση αυτή, που ωριμάζει μέσα του, απειλεί να ανατρέψει τα πάντα.

Παράλληλα, ο Νικηφόρος καταφέρνει να εντοπίσει τον Βαζούρα και σχεδιάζει να τον στρατολογήσει εναντίον του Παύλου, ενώ αποχαιρετά τη Δέσποινα, η οποία του υπόσχεται, όπως και στον πατέρα Νικόλαο, ότι πριν φύγει θα τους απαλλάξει όλους από εκείνον.

Στο μεταξύ, τα νέα για την προαγωγή του πατέρα Νικόλαου σε διευθυντή του σχολείου γεμίζουν τη Χλόη χαρά, όπως και η απόφαση του Πέτρου να προχωρήσει το διαζύγιό τους. Ωστόσο η επιστροφή του Λεωνίδα στη Στέρνα με σκοπό να μείνει μόνιμα και να εκδικηθεί προκαλεί έντονη ανησυχία στον Λάμπρο, που διαισθάνεται ότι τα πράγματα σύντομα θα ξεφύγουν από κάθε έλεγχο.

Η μυστηριώδης εξαφάνιση της Δέσποινας

Η καταγγελία της Δέσποινας εναντίον του Παύλου για βιασμό πυροδοτεί μια αλυσιδωτή και τραγική ανατροπή, ενώ ένα μυστηριώδες γεγονός τη νύχτα στον σταθμό αφήνει σκιές και ερωτήματα. Ο Νικηφόρος είναι ο μόνος που υποψιάζεται ότι κάτι σκοτεινό έχει συμβεί, την ώρα που ο Παύλος και ο Σωτήρης προσπαθούν να συγκαλύψουν την αλήθεια. Στο μεταξύ, η Χλόη πείθεται πως η σχέση της με τον πατέρα Νικόλαο επιτέλους οδηγείται σε μια ευτυχισμένη κατάληξη, όμως η άφιξη του σεβασμιότατου Ιάκωβου δυναμιτίζει ξανά τις εξελίξεις.

Η αποκάλυψη ότι η Χλόη είναι κόρη του Παύλου φτάνει στ’ αυτιά του Λεωνίδα, που συγκρούεται μαζί της και απαιτεί από τον Νικόλαο να πάρει θέση. Ο πατέρας Ιάκωβος, από την πλευρά του, προειδοποιεί αυστηρά τον Νικόλαο ότι μια δεύτερη σύνοδος για το ίδιο θέμα μπορεί να τον οδηγήσει σε απόσχιση και δημόσια διαπόμπευση.

Στη χωροφυλακή, ο Νικηφόρος ανακρίνει τον Σωτήρη, έχοντας ισχυρές ενδείξεις ότι κάτι κρύβει για τη νύχτα της εξαφάνισης της Δέσποινας. Ο Παύλος, την ίδια ώρα, υποψιασμένος ότι ο Βαζούρας έχει μιλήσει εναντίον του, δίνει εντολή στον Τάσο να τον βγάλει από τη μέση, δείχνοντας πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει.

Από την άλλη, η Θάλεια ενώνει τις δυνάμεις της με τον Κυριάκο, τη Χριστίνα και τον Αντρέα, αποφασισμένη να απαντήσει στον πόλεμο που έχει ανοίξει ο Μαρκόπουλος, σε μια σύγκρουση που πλέον μοιάζει αναπόφευκτη και καθοριστική για όλους.