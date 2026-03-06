Media

Akylas – Eurovision 2026: «Μάγεψε» στη σκηνή του εθνικού τελικού του Σαν Μαρίνο

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πολύ χαρούμενος που θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό», είπε ο καλλιτέχνης
akylas
Akylas / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Akylas έγινε και πάλι special guest, αυτή τη φορά στον β’ ημιτελικό του «San Marino Song Contest» για την Eurovision 2026 το βράδυ της Πέμπτης (5/3/2026), με αυτόν να τραβάει όλα τα βλέμματα στη σκηνή.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος στη φετινή Eurovision, Akylas,  έδωσε το παρών στη διοργάνωση που αναδεικνύει τον καλλιτέχνη του Σαν Μαρίνο και ερμήνευσε το «Ferto», που συνεχίζει να «σκίζει» σε όλη την Ευρώπη.

Ο καλλιτέχνης φορώντας τις κλασικές του πορτοκαλί μπότες, που έχουν γίνει viral, εμφανίστηκε μόνος επί σκηνής, χωρίς τους τέσσερις χορευτές που τον συνόδευσαν έως τώρα, και μετά το τέλος της ερμηνείας του μίλησε στους παρουσιαστές για το ταξίδι του προς τη Eurovision.

«Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου, κάνουμε πολλές πρόβες. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πολύ χαρούμενος που θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό.

Πριν από 3 μήνες τραγουδούσα απλώς στους δρόμους της Αθήνας, για να βγάλω λεφτά για το ενοίκιό μου και τώρα πηγαίνω στη Eurovision», δήλωσε ο Akylas, τονίζοντας σε όλους να μην σταματήσουν να ονειρεύονται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
82
77
71
63
Media: Περισσότερα άρθρα
Ρούλα Κορομηλά: Αισθάνομαι άβολα όταν βλέπω να διακόπτετε συνεχώς και αδικαιολόγητα on air τους πολεμικούς ανταποκριτές
«Δεν ξέρω αν είναι θέμα παιδείας όλο αυτό ή έγκειται στην αλαζονική πρόθεση κάποιων να μιλάνε ακατάπαυστα χωρίς να μας λένε τίποτα ουσιαστικό», ξέσπασε
Ρούλα Κορομηλά 9
Newsit logo
Newsit logo