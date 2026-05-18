Φαίη Σκορδά για Νίκο Κοκλώνη: «Του είπα “σε ικετεύω, μείνε μακριά, θα χάσεις τα λεφτά σου”»

«Ήταν σαν να βλέπω ένα κουβά με μια τρύπα από κάτω και χρήματα που φεύγουν», ανέφερε η Φαίη Σκορδά για τον Νίκο Κοκλώνη.

Με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Κοκλώνη στην εκπομπή «Buongiorno», η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στην πρώτη της συνάντηση μαζί του, το πρωί της Δευτέρας (18.05.2026).

«Ήμουν στον ΑΝΤ1 και κάναμε ένα πρότζεκτ μέσα στην εκπομπή, μία πολύ επιτυχημένη ιδέα για τις μεταμορφώσεις με τις τηλεθεάτριες», ξεκίνησε να διηγείται αρχικά η Φαίη Σκορδά.

«Είχε έρθει και ο Τρύφωνας Σαμαράς αφιλοκερδώς να αναλάβει τα χτενίσματα κλπ… Και κάποια στιγμή μου είπε να γνωρίσω τον Νίκο Κοκλώνη που έκανε τότε ταξιδιωτικές εκπομπές. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, καθόμαστε στο στούντιο του ΑΝΤ1 και μου περιγράφει όλο αυτό που επρόκειτο να κάνει. Και μου λέει “θα γίνω παραγωγός, θα κάνω εκπομπές, σε θέλουμε εκεί, να είσαι μαζί μας”», συνέχισε.

«Κι εγώ του είπα “σε ικετεύω, θα χάσεις όλα σου τα χρήματα, μην το κάνεις, άσε με εμένα απ’ έξω, μείνε μακριά απ’ όλους, θα χάσεις τα λεφτά σου”. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα το τολμήσει, γιατί πραγματικά ήταν σαν να βλέπω ένα κουβά με μια τρύπα από κάτω και χρήματα που φεύγουν», κατέληξε.