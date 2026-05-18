Άρης Πορτοσάλτε για Eurovision: «Πολύ στεναχωρήθηκα, μας παρέσυραν τα στοιχήματα»

Ο δημοσιογράφος βρέθηκε στον τελικό στη Βιέννη και αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με την οικογένεια του τραγουδιστή
Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου ξεκίνησαν σήμερα την εκπομπή «Live You» με Eurovision και με το νικητήριο τραγούδι της Βουλγαρίας, το «Bangaranga».

Οι δύο παρουσιαστές μίλησαν, φυσικά, και για τον Akyla που τερμάτισε στη 10η θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision, με τον Άρη Πορτοσάλτε να αναφέρεται και στη συνάντησή του με την οικογένεια του τραγουδιστή στη Βιέννη.

«Πολύ στεναχωρήθηκα… Μπήκα κι εγώ σε όλη τη φάση που παρασυρθήκαμε από τα στοιχήματα. Μας παρέσυρε το ρέμα, μας πήρε», είπε ο Άρης Πορτοσάλτε.

Η Μαρία Αναστοπούλου ανέφερε από την πλευρά της: «Δεν πειράζει καθόλου. Άκουγα τον Akyla χθες που είπε ότι αισθάνεται εγκατάλειψη.

Αγαπημένε μας, μας έδωσες τόση χαρά, ήσουν κινητή χαρά και προσπάθεια, τα κάνατε όλα, η 10η θέση δεν είναι και λίγο πράγμα. Το ότι σας έδιναν στην πρώτη, καταλαβαίνω ότι τώρα προκαλεί μια απογοήτευση, λογικό είναι αυτό».

