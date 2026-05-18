Eurovision: Με πυρετό ο Akylas, ακύρωσε την εμφάνισή του στην ΕΡΤ

Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου έδωσαν κανονικά το «παρών» στην ΕΡΤ - Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία μέσα στις επόμενες ημέρες
Ο Akylas
Όπως γίνεται κάθε χρόνο, ο εκπρόσωπος της χώρας στον διαγωνισμό της Eurovision εμφανίζεται σε κάποια εκπομπή της ΕΡΤ. Στην περίπτωση του Akyla, θα εμφανιζότανε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 «Πρωίαν σε είδον», με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά.

Ο Akylas χρειάστηκε να ακύρωση την εμφάνισή του στην εκπομπή της ΕΡΤ, λόγω αδιαθεσίας σύμφωνα με ανάρτησή του στο Instagram. «Καλημέρα καλημέρα. Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σήμερα στην εκπομπή του Φώτη και της Τζένης που αγαπώ @prwianseEidon γιατί ξύπνησα με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα.

Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, πολύ απαιτητικό αλλά και όμορφο! Χρειάζεται λίγο χρόνο το σώμα μου και το μυαλό μου να επεξεργαστεί όλο αυτό που συνέβη και να ξεκουραστεί λίγο.

Δεν φαντάζεστε πόσο με συγκινείτε με τα μηνύματα που μου στέλνετε (δυστυχώς δεν έχω προλάβει να τα ανοίξω ακόμα όλα). Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο @prwianseEidon για την Πέμπτη 21/5».

Η ανάρτηση του Akylas για την ακύρωση της εμφάνισής του στην ΕΡΤ

Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου έδωσαν κανονικά το «παρών» στην ΕΡΤ, μετά την ολοκλήρωση της φετινής διοργάνωσης της Eurovision.

