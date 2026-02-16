Akylas: «Μου κόπηκαν τα πόδια, θα σας κάνω περήφανους» – Πως ένιωσε όταν έμαθε ότι πήρε το εισιτήριο για τη Eurovision

Ο Akylas, ο μεγάλος νικητής του εθνικού τελικού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, περιέγραψε τα συναισθήματα του λίγη ώρα αφότου έμαθε ότι πήρε ο εισιτήριο για την Βιέννη με τον ίδιο να δηλώνει ότι είναι έτοιμος «να μας κάνει περήφανους».

Σε δηλώσεις στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» ο Akylas που είναι έτοιμος να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision τόνισε: «Νιώθω πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος, συγκινημένος και τρελαμένος. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Είμαι σε σοκ».

Ο Akylas είπε ότι όταν άκουσε το όνομά του, του «κόπηκαν τα πόδια». «Θυμάμαι ότι έκλεισα τα μάτια μου, η καρδιά μου… έτρεχε και έκλαιγα. Είναι κάτι πολύ μεγάλο να εκπροσωπείς τη χώρα σου στη Eurovision και πόσο μάλλον να σε έχει επιλέξει η χώρα σου για αυτό το πράγμα» πρόσθεσε ο ίδιος.

«Θα ρίξω πολλή δουλειά για να σας κάνω όλους υπερήφανους στη Βιέννη. Αφού το ζητάτε θα σας το φέρω».

Όσο για το μήνυμά του προς το κοινό; Είπε χαρακτηριστικά: «Σας αγαπώ πραγματικά σαν τρελός. Δεν περίμενα ότι θα αγκαλιάσετε το κομμάτι και εμένα τόσο. Θα σας κάνω υπερήφανους».

«Ονειρεύομαι να κάνω τα σόου μου, τα βιντεοκλίπ μου, να κάνω τα τραγούδια μου, να βγάλω την αλμπουμάρα μου. Έχω κάτι τώρα στα σκαριά, κάτι που έχει ζήτηση πολύ κόσμος» ανέφερε ο Akylas στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Αγαπάω την Eurovision γιατί αρχικά είναι ένας πολύ μεγάλος θεσμός που δίνει τη δυνατότητα σε όλες αυτές τις χώρες να με το κομμάτι τους, να δείξουν την κουλτούρα τους, τον πολιτισμό τους, να δώσουν μια νέα πρόταση και γενικά από μικρό παιδί βλέπω Eurovision. Είμαι τρελός φαν», τόνισε ο Akylas.

Το ταξίδι της Eurovision του συνεχίζεται στη Βιέννη, εκεί όπου χώρες από όλη την Ευρώπη θα ενώσουν τις φωνές τους στη μεγάλη γιορτή της μουσικής.

Το πρόγραμμα μέχρι τον διαγωνισμό

Για το σφιχτό πρόγραμμα μέχρι τον διαγωνισμό μίλησε στο «Πρωίαν σε είδον» ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής Κωνσταντίνος Παντζόγλου. «Ήμουν κοντά με τα παιδιά και με τους 28 καλλιτέχνες, το κλίμα ήταν θετικό και αυτό είναι κάτι ευχάριστο, υπήρχε αγάπη και νοιάξιμο», σημείωσε.

«Είναι δύσκολη και επίπονη διαδικασία για τον καλλιτέχνη, χρειάζεται να υπάρχει μια ομάδα πίσω για την υποστήριξη του», ανέφερε ο κ. Παντζόγλου.

Αναφορικά με το τι αναμένεται από εδώ και πέρα ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής ανέφερε «πρέπει να δημιουργηθεί ο φάκελος της εμφάνισης, που περιλαμβάνει τη δημιουργική ιδέα, τη σκηνική παρουσία, τι θα χρειαστεί για την παρουσία του Akyla πάνω στη σκηνή και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι πρόβες στην Ελλάδα».

Ο κ. Παντζόγλου σημείωσε ότι η ελληνική αποστολή θα φύγει για τη Βιέννη την 1η Μαΐου, διότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον πρώτο ημιτελικό, οπότε η πρώτη πρόβα μας εκεί θα γίνει στις 2 Μαΐου.