Akylas: Το κοινό «αποθέωσε» το βίντεο κλιπ του «Ferto» – «Επιτέλους κάτι σύγχρονο ευφάνταστο», «Αριστούργημα»

Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision στη Βιέννη.

Mόλις είδε το φως της δημοσιότητας στο YouTube κανάλι της Eurovision και στο ERTFLIX, οι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να το δουν και να πουν δημοσίως τη γνώμη τους. Στο Χ (πρώην Twitter) τα πρώτα σχόλια για τον Akyla είναι κάτι περισσότερο από θετικά, καθώς το κοινό φαίνεται να έχει ενθουσιαστεί από το άρτιο αποτέλεσμα.

Ο Akylas θα παρουσιάσει το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision, στη Βιέννη, στο πρώτο μέρος του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Οι πρώτες εντυπώσεις του κόσμου ήταν πολύ θετικές για τον Akyla

«Πολύ ωραίο το βιντεοκλίπ. Επιτέλους ένα σύγχρονο ευφάνταστο βίντεο που γίνεται εν με το τραγούδι. Θα ήταν χρήσιμο να έχει υπότιτλους ώστε η Ευρώπη να καταλάβει το νόημα που μόνο video game δεν είναι», έγραψε κάποιος χρήστης του διαδικτύου.

«Το πιο ευρηματικό videoclip ελληνικής συμμετοχής ever!», σχολίασε κάποιος άλλος.

«Ειδωλάρα», έγραψε κάποιος άλλος για τον Akyla.

«Πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ, προσεγμένη δουλειά», έγραφε ένα άλλο σχόλιο.

«Το αγαπώ», έγραψε κάποιος άλλος χρήστης στο Twitter.

«Πολύ δυνατό το music video του Ακύλα! Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από ξένα μουσικά βίντεο», ανέφερε ένα άλλο σχόλιο.

«Μου αρέσει που έχουν προσέξει στις λεπτομέρειες. Στην Πλατεία Μοναστηρακίου, μεταξύ των περαστικών που ρίχνουν κέρματα στον Ακύλα είναι ένας έγχρωμος και στα αριστερά ένα ζευγάρι ανδρών που περπατούν χέρι χέρι. Πολύ γλυκό και πανέξυπνο», έγραφε κάποιο άλλο σχόλιο.

«Τρομερό το βιντεοκλίπ!!! #ferto μας Ακύλα, φερ’ το!», έγραψε κάποιος άλλο.

«Ως παιδί των 80 – 90s και των video games το βιντεοκλίπ #ferto #akylas το βρισκω άπαιχτο», έγραφε ένα άλλο σχόλιο.

«Τι βιντεοκλιπάρα είναι αυτή του “Ferto”. Δεν έχω λόγια! Αριστούργημα! Ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα που το έφτιαξε», αποθέωσε το νέο βίντεο κλιπ του Akyla κάποιο άλλο σχόλιο.

Το «Ferto» μιλά για την απληστία και τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.