Akylas: «Τρέχαμε να ξεφύγουμε» λέει για την ομοφοβική επίθεση που δέχτηκε όταν πήγαινε Γυμνάσιο

Στον καναπέ του «Στούντιο 4» βρέθηκε ο Akylas τη Δευτέρα (16.02.2026), μετά τη μεγάλη του νίκη στον εθνικό τελικό της Eurovision. Ο νεαρός τραγουδιστής μοιράστηκε τη στιγμή που είχε δεχτεί bullying, όσο ήταν μαθητής Γυμνασίου.

Κάνοντας μία αναδρομή στα παιδικά του χρόνια ο νικητής στον ελληνικό τελικό της Eurovision, Akylas ανέφερε στο «Στούντιο 4» για την ομοφοβική επίθεση που είχε δεχτεί ως μαθητής Γυμνασίου.

«Νομίζω ήμουν καλό παιδί. Ήμουν και στο 15μελες, είχα ωραίες στιγμές, ειδικά στο Γυμνάσιο που ήταν μουσικό. Πιο δύσκολα πέρασα στο Δημοτικό επειδή ήμουν το πιο περίεργο παιδάκι. Όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, δεν έχουν ενσυναίσθηση ότι κάτι μπορούν να πούνε, να πληγώσουν τόσο τον άλλον – δεν φταίνε τα ίδια προφανώς – απλά μπορεί να πετάξουν κάτι που να μην το επεξεργαστούν».

«Όσο πιο μεγάλος είσαι, προσέχεις αυτά που λες: Είχα περάσει κάποια σκηνικά στο Γυμνάσιο, μετά στη Θεσσαλονίκη. Είχα μιλήσει σε συνέντευξή μου για ένα περιστατικό που είχε συμβεί στην Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη που είχα πάει με την παρέα μου.

Είχα μία ομοφοβική επίθεση, είχαν έρθει και είχαν χωθεί να μας πιάνουν τις μπλούζες μας, ήταν πολλά άτομα. Θυμάμαι ότι τρέχαμε να φύγουμε, χωρίς να κοιτάμε πίσω μας. Σου μένει αυτό.

Και στο μετρό είχε τύχει να μπω μέσα, να φοράω τα ακουστικά μου και ξέρεις… δίπλα παρέα να χλιμιντρίζει, να χώνει, κι εγώ να κάνω ότι δεν ακούω τίποτα ενώ μέσα μου… Φοβόμουν. Φοβάσαι κιόλας, λες τώρα θα βγω, θα μου την πέσουνε; Τι θα γίνει;».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 09.00:

Στη συνέχεια αναφερόμενος στην αγάπη που εισέπραξε τις τελευταίες εβδομάδες, ο Akylas είπε:

«Η αγάπη που πήρα από τον κόσμο αυτόν τον ένα μήνα είναι εξωπραγματική. Ήταν και μία επιβεβαίωση στον εαυτό μου. Ήθελα να ‘ναι και λίγο σαν μήνυμα και σε κάθε παιδί που μπορεί να το έβλεπε όλο αυτό. Δηλαδή εγώ σκέφτομαι τώρα ο μικρός Ακύλας να έβλεπε αυτόν τον άνθρωπο, με αυτό το look και αυτές τις μπότες να τον σηκώνουν ψηλά στον αέρα… θα έλεγε μπορώ να το κάνω κι εγώ.

Το να βοηθήσω κάποιο παιδί να πει το ότι… ναι μπορώ κι εγώ και η χώρα που ζούμε είναι όντως επίσης μοντέρνα και τα γουστάρει όλα αυτά και τα στηρίζει, είναι πολύ σημαντικό».