Γη της ελιάς – spoiler: Η Χριστιάνα προσπαθεί να πνίξει την Αλεξάνδρα, που ανακαλύπτει το παρελθόν της

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, η Χριστιάνα πιάνει στα πράσα την Αλεξάνδρα να ψάχνει τα πράγματα στο δωμάτιό της και βγαίνει εκτός εαυτού, με αποτέλεσμα να την αρπάξει από τον λαιμό και να προσπαθήσει να την πνίξει. Την ίδια στιγμή, ο Στάθης ετοιμάζει τη διαθήκη του…

Στο επίκεντρο των εξελίξεων πρόκειται να βρεθούν η Αλεξάνδρα και η Χριστιάνα στα προσεχή επεισόδια της σειράς του MEGA. Όλα ξεκινούν από τη στιγμή που η πρώτη βρίσκει στο δωμάτιο της κόρης της ένα όπλο. Από εκεί και ύστερα ξεκινά έναν μεγάλο αγώνα προκειμένου να μάθει τα πάντα για τη Χριστιάνα. Όταν η τελευταία αντιλαμβάνεται ότι το όπλο λείπει από τα πράγματά της, συνειδητοποιεί ότι κάποιος γνωρίζει το μυστικό της. Έτσι, φροντίζει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτική και παρατηρητική, ώστε να μάθει ποιος την ανακάλυψε.

Η Αλεξάνδρα δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό της αυτό που έχει γίνει και λίγες ημέρες μετά επιδιώκει να ψάξει ξανά το δωμάτιο της κοπέλας. Απεγνωσμένα, ψάχνει να βρει νέα στοιχεία, αλλά η Χριστιάνα την πιάνει να σκαλίζει τα πράγματά της και, σε μια στιγμή παραφροσύνης, την αρπάζει από τον λαιμό και προσπαθεί να την πνίξει. Η βίαιη αντίδραση της Χριστιάνας σοκάρει τη γυναίκα, η οποία προσπαθεί να αντιδράσει. Η Χριστιάνα κατεβάζει ξαφνικά τα χέρια της και απομακρύνεται, με τη στάση της να προβληματίζει ιδιαιτέρως τη μητέρα της, που εντείνει την προσπάθειά της να ανακαλύψει τι κρύβει το παλιό κινητό της κόρης της.

Την ίδια ώρα, ο ντετέκτιβ έχει γίνει η σκιά της Χριστιάνας και συλλέγει πληροφορίες. Την επομένη, όπως θα δούμε, η Αλεξάνδρα μαθαίνει τον κωδικό του κινητού της Χριστιάνας κι εκεί μέσα βρίσκει μια φωτογραφία της με τον Σήφη πριν από δύο χρόνια. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Όσο κι αν προσπαθεί, δεν μπορεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη ότι η Χριστιάνα και ο Σήφης είχαν επαφές…

Ο Παυλής αναλαμβάνει να ψάξει το παλιό κινητό μήπως βρει περισσότερα στοιχεία, ενώ λίγο αργότερα ο ντετέκτιβ φωτογραφίζει τη Χριστιάνα και τον Αντώνη να μπαίνουν στο διαμέρισμα που νοικιάζει και όλοι θεωρούν ότι τρέχει κάτι ερωτικό μεταξύ τους. Η Αλεξάνδρα βρίσκεται συνεχώς προ εκπλήξεων και δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι η κόρη της μπορεί να διατηρεί ερωτική σχέση με τον Αντώνη. Οι αμφιβολίες την κυριεύουν κι έτσι αποφασίζει να πάει στη Μάνη.

Από την άλλη, ο Στάθης, μετά την παρότρυνση του Στέφανου να κάνει κάποιες εξετάσεις, παλεύει με τους δικούς του δαίμονες, πιστεύοντας ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό με την υγεία του. Αρνείται όμως να κάνει εξετάσεις, γιατί φοβάται την αλήθεια. Επηρεασμένος από όλα αυτά, το ρίχνει έξω και φέρεται αλλοπρόσαλλα, ενώ ο Στέφανος εξακολουθεί να τον πιέζει για τις συμπληρωματικές εξετάσεις. Ανησυχώντας για εκείνον, ο γιατρός ενημερώνει τον Λυκούργο για το πρόβλημα του φίλου του.

Την επομένη ο Στάθης ετοιμάζει τη διαθήκη του και συνεχίζει να βασανίζεται από την πίεση για τις εξετάσεις που δεν θέλει να κάνει, ενώ η Ερωφίλη εκλαμβάνει τη δυσφορία του σαν αδιαφορία προς την ίδια.