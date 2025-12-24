Ανδρέας Μικρούτσικος: «Η μισή μας καρδιά είναι στην οικογένειά μας, η άλλη μισή στα μπλόκα»

Ένα χριστουγεννιάτικο μήνυμα αγάπης θέλησε να στείλει ο Ανδρέας Μικρούτσικος μέσω της εκπομπής «Buongiorno» την παραμονή Χριστουγέννων, Τετάρτη (24.12.2025).

Ο γνωστός παρουσιαστής όταν η Φαίη Σκορδά αποχαιρετούσε το κοινό του MEGA θέλησε να πάρει τον λόγο ώστε να δώσει ευχές τους τηλεθεατές, ενώ ρώτησε παράλληλα και πότε επιστρέφουν στην εκπομπή. Μάλιστα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος υπογράμμισε ότι η καρδιά και η σκέψη του είναι στα μπλόκα των αγροτών.

«Εμείς θα γυρίσουμε τη Δευτέρα 29», είπε η Φαίη Σκορδά σε σχετική ερώτηση του συνεργάτη της.

«Άρα θα πούμε καλή χρονιά τη Δευτέρα;», απάντησε ο Αντρέας Μικρούτσικος με την παρουσιάστρια να αποκρίνεται καταφατικά.

«Καλά Χριστούγεννα, να περάσετε καλά, να είστε αγαπημένοι με την οικογένειά σας, θα μιλάω σε εκείνη την κάμερα. Όλα θα πάνε καλά και αν η μισή μας καρδιά είναι στην οικογένειά μας, η άλλη μισή στα μπλόκα να βρίσκεται», είπε αμέσως μετά ο Ανδρέας Μικρούτσικος, δηλώνοντας τη στήριξή του τόσο στους αγρότες όσο και στους πολίτες που ταξιδεύουν.

«Γεια σας! Χρόνια πολλά! Στον κόσμο… Γεια σας και χαρά σας», αποχαιρέτησε η Φαίη Σκορδά με χαμόγελο τους τηλεθεατές.