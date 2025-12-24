Συμβαίνει τώρα:
Media

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Η μισή μας καρδιά είναι στην οικογένειά μας, η άλλη μισή στα μπλόκα»

Η εκπομπή «Buongiorno» επιστρέφει τηλεοπτικά τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου
Ανδρέας Μικρούτσικος
O Ανδρέας Μικρούτσικος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ένα χριστουγεννιάτικο μήνυμα αγάπης θέλησε να στείλει ο Ανδρέας Μικρούτσικος μέσω της εκπομπής «Buongiorno» την παραμονή Χριστουγέννων, Τετάρτη (24.12.2025).

Ο γνωστός παρουσιαστής όταν η Φαίη Σκορδά αποχαιρετούσε το κοινό του MEGA θέλησε να πάρει τον λόγο ώστε να δώσει ευχές τους τηλεθεατές, ενώ ρώτησε παράλληλα και πότε επιστρέφουν στην εκπομπή. Μάλιστα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος υπογράμμισε ότι η καρδιά και η σκέψη του είναι στα μπλόκα των αγροτών. 

«Εμείς θα γυρίσουμε τη Δευτέρα 29», είπε η Φαίη Σκορδά σε σχετική ερώτηση του συνεργάτη της. 

«Άρα θα πούμε καλή χρονιά τη Δευτέρα;», απάντησε ο Αντρέας Μικρούτσικος με την παρουσιάστρια να αποκρίνεται καταφατικά. 

«Καλά Χριστούγεννα, να περάσετε καλά, να είστε αγαπημένοι με την οικογένειά σας, θα μιλάω σε εκείνη την κάμερα. Όλα θα πάνε καλά και αν η μισή μας καρδιά είναι στην οικογένειά μας, η άλλη μισή στα μπλόκα να βρίσκεται», είπε αμέσως μετά ο Ανδρέας Μικρούτσικος, δηλώνοντας τη στήριξή του τόσο στους αγρότες όσο και στους πολίτες που ταξιδεύουν. 

«Γεια σας! Χρόνια πολλά! Στον κόσμο… Γεια σας και χαρά σας», αποχαιρέτησε η Φαίη Σκορδά με χαμόγελο τους τηλεθεατές. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
201
148
121
109
Media: Περισσότερα άρθρα
Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά: Συγκίνηση στο επετειακό επεισόδιο – Τα highlights και η αναφορά στην Ειρήνη Κουμαριανού
Όλα όσα έγιναν στο μεγάλο reunion της κωμικής σειράς του MEGA - Τα τραγούδια της Ζουμπουλίας και της Θεοπούλας και η πάμπλουτη κληρονόμος Ντάλια εν μέσω οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά: Συγκίνηση στο επετειακό επεισόδιο – Τα highlights και η αναφορά στην Ειρήνη Κουμαριανού
7
Newsit logo
Newsit logo