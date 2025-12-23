Ανδρέας Μικρούτσικος: «Παλιά έκανες επιτυχία με 30% και σε κοιτούσαν δύσπιστα»

«Το να πετάξεις μια τούρτα στην τηλεόραση μπορεί να συμβεί κάτω από όρους», λέει ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Δηλώσεις στο «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 παραχώρησε το πρωί της Τρίτης (23.12.2025) ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε για την τηλεόραση, και τις τούρτες που έχουν πέσει κατά τη διάρκεια εκπομπών.

«Μιλάμε σε μια εποχή, με μια τηλεόραση πολυδιασπασμένη, πολυκερματισμένη, με πάρα πολλά κανάλια να διεκδικούν την τηλεοπτική πίτα. Στα παλιά χρόνια με δύο κανάλια καταλάβαινες τι θα γίνει», είπε αρχικά.

«Παλιά έκανες επιτυχία με 30% και σε κοιτούσαν δύσπιστα. Τώρα, όσοι είναι πάνω από το 10%, αισιοδοξούν ότι θα πάρουν την πρώτη θέση, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Εγώ δεν αντέχω να παίζουμε μαναφούκια», συνέχισε.

«Όταν έκανα το “Χαμογελάτε”, παίξαμε τούρτες μέσα στο στούντιο σαν αναπαραγωγή μιας ταινίας. Το να πετάξεις μια τούρτα μπορεί να συμβεί κάτω από όρους, αλλά να έχω μια εκπομπή και να παίζω με το αν θα σου ρίξω τούρτα, δεν είναι αισθητικό», συνέχισε.