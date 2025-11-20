Ανδρέας Μικρούτσικος σε Σπύρο Δημητρίου: «Είναι δεσμευμένη η κυρία Σκορδά»

Αναφορά στην προσωπική ζωή της Φαίης Σκορδά έκανε σήμερα ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον αέρα του Buongiorno.

Συγκεκριμένα, μετά το κομπλιμέντο που της έκανε ο Σπύρος Δημητρίου για τα γυαλιά της, ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε στον δικηγόρο πως η «οικοδέσποινα» είναι δεσμευμένη.

Η Φαίη Σκορδά τόνισε πως ο σύντροφός της είναι φίλος με τον Σπύρο Δημητρίου, ενώ ο ίδιος ο δικηγόρος είπε στον Ανδρέα Μικρούτσικο πως ίσως το γνωρίζει καλύτερα από τον ίδιο.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Να πω στον κύριο Δημητρίου, γιατί τον γνωρίζω, είναι δεσμευμένη η κυρία Σκορδά.

Φαίη Σκορδά: Είναι φίλοι, ούτως ή άλλως! Είναι φίλοι, οπότε…

Σπύρος Δημητρίου: Το γνωρίζω, ίσως καλύτερα από εσάς…

«Παιδιά, τι γίνεται εδώ;», αναρωτήθηκε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.