Άννα Βίσση: Ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι για να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου και είμαστε μαζί σ’ αυτό

Για την μεγάλη ανταπόκριση του κοινού διαχρονικά στο πρόσωπο της και για τα μυστικά της επιτυχίας της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Άννα Βίσση στις δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους με αφορμή τις δυο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο.

“Δεν θέλω να γυρίζει ο κόσμος γύρω από μένα, δεν ξέρω πια πως να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μία ευλογία και δικαίωση. Ο Καρβέλας δεν είναι για να τον ευχαριστώ, ο Καρβέλας είναι μέσα μου, είμαστε μαζί σ’ αυτό και μιλάω και εκ μέρους του. Γιατί Άννα Βίσση σημαίνει η φωνή και τα τραγούδια, ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια” εκμυστηρεύτηκε αρχικά η λαμπερή ερμηνεύτρια.

“Το καλοκαίρι ξυπνούσα σε όλες μου τις διακοπές και είχα έναν πανικό και έναν φόβο για το τι θα κάνω φέτος. Πρέπει να ικανοποιήσω όλον αυτόν τον κόσμο και να του δώσω άλλα πράγματα. Δεν είμαι άνθρωπος της επανάληψης”.

“Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω στην γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να τραγουδάω δηλαδή τρεισήμισι ώρες αγνή, χωρίς ουσίες και χωρίς τίποτα εννοώ. Κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου, τι να πουν. Πρέπει να είσαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις, πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη αν και εγώ δεν την αισθάνομαι” πρόσθεσε η Άννα Βίσση.