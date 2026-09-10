Ανθή Βούλγαρη για Γιώργο Μαζωνάκη: «Καλό θα είναι κάποιοι να μη χύνουν κροκοδείλια δάκρυα τώρα»

Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος αναφέρθηκαν στον θάνατο του καλλιτέχνη, στο ξεκίνημα της εκπομπής τους, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου. Ανέφεραν πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έγραψε τη δική του ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Κατέφερνε διαχρονικά να αφήνει πίσω δυσκολίες και προβλήματα. Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», θέλησε να εστιάσει στο δύσκολο 2025 του καλλιτέχνη και έκανε λόγο για «κροκοδείλια δάκρυα» ορισμένων μετά τον θάνατό του.

Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη συμφώνησαν πως υπήρξαν άτομα που δεν ήθελαν το καλό του τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στην τελευταία του συνέντευξη. Είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως κάποιοι δεν τον σεβάστηκαν και αυτή η αναφορά του, δεν είχε μείνει ασχολίαστη.

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«Τον λένε Γιώργο και σταμάτησε να τραγουδάει. Ο Γιώργος που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, τραγούδησε τον έρωτα, κλάψαμε μαζί του, ερωτευτήκαμε μαζί του, στεναχωρηθήκαμε μαζί του. Ένας rock star, πραγματικός rock star από τη Νίκαια. Ένα παιδί λαϊκό, που όμως είχε όλη την αστερόσκονη πάνω του» ανέφερε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

«Σήμερα είναι Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου. Θα έλεγα ότι είναι μια μαύρη Πέμπτη. Γιατί το λέω αυτό; Δεν είναι μόνο ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη που σόκαρε πάρα πολύ κόσμο. Ό,τι και να πεις, ο Μαζωνάκης ήταν ένα αγαπητό παιδί, ένα παιδί που δεν έκανε κακό ποτέ σε κανέναν. Αντίθετα, πολλοί του κάνανε κακό και τον τελευταίο χρόνο πέρασε μια ταραχώδη περίοδο. Όμως σήμερα θέλω να το πω κι αυτό. Είναι μια μαύρη Πέμπτη γιατί γίνονται οι κηδείες των δύο πιλότων…

Δεν ξέρω με το με το Μαζωνάκη παιδιά έχω στεναχωρηθεί. Εμένα τον βλέπω παντού και με πήραν και πολλά τηλέφωνα. Ό,τι και να πεις, άνθρωπος της νύχτας ότι ήταν ρε παιδί μου ένας μοναχικός άνθρωπος. Ήταν όμως αγαπητός, αγαπητό παιδί. Τον αγαπούσε ο κόσμος» συμπλήρωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

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«Τον αγαπούσε ο κόσμος γιατί ήταν πολύ κοντά στον κόσμο. Ο Γιώργος δεν ήταν φίλος μου, δεν τον ήξερα. Ήταν άνθρωπός μας.. Ήταν ο καλλιτέχνης που ακουμπούσε, ακουμπούσε ρε παιδί μου, ακουμπούσε τα συναισθήματα. Δεν ήταν ο δημοσιοσχετίστας καλλιτέχνης. Ήταν αυθεντικός. Δεν ήθελε πολλά πολλά, δεν ήθελε πολλά για τη ζωή του» τόνισε η δημοσιογράφος.

«Ένας νέος άνθρωπος, νέο παιδί. Ήταν να κάνει συναυλία στην Τεχνόπολη τώρα, σε λίγες μέρες για τα 33 του χρόνια. Δεν πρόλαβε. Ετοιμαζόταν για τις εμφανίσεις του τον χειμώνα. Ήδη είχαν ξεκινήσει οι πρόβες, η ομάδα του. Αλλά σε αυτό που είπες ο Γιώργος Μαζωνάκης τον τελευταίο χρόνο πέρασε δύσκολα, αλλά κατάφερε να σηκωθεί, να σταθεί και να με τη βοήθεια του κόσμου να μπορέσει ξανά να τραγουδήσει. Θυμάσαι που λέγαμε πέρυσι, μάλλον λέγανε, αν θα μπορέσει ο Γιώργος να τραγουδήσει μετά την περιπέτεια που είχε με την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, με την δικαστική περιπέτεια που έχει με τις αδελφές του. Εγώ θα πω και κάτι άλλο όμως. Τον τελευταίο χρόνο δεν τον σεβάστηκαν και πολύ. Δεν σεβάστηκαν πολύ αυτό που είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και καλό θα είναι κάποιοι να μη χύνουν κροκοδείλια δάκρυα τώρα. Έτσι; Θα το πούμε και αυτό γιατί νομίζω ότι πρέπει να σημειωθεί» συμπλήρωσε η Ανθή Βούλγαρη.

«Να πούμε και το άλλο. Εχθές μπροστά στις κάμερες και μπροστά στους δημοσιογράφους, κάποιοι επέλεξαν να πάνε έξω από το νοσοκομείο και να κάνουν ότι ήρθε μεγάλη καταστροφή, να κλαίνε και να αγκαλιάζονται. Και το λέω αυτό γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του συνέντευξη είπε ότι δεν τον σεβάστηκαν. Και είναι και συγγενείς, είναι και φίλοι δήθεν, οι οποίοι θέλαν το καλό του, αλλά τελικά μόνο το καλό του δεν θέλανε» τόνισε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.