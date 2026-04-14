Ανθή Βούλγαρη για Κατερίνα Καινούργιου: Δεν καταλαβαίνω πώς πας από κάτω και γράφεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι, είναι ντροπή

Τις ευχές της στην Κατερίνα Καινούργιου, που έγινε για πρώτη φορά μητέρα, έστειλε το πρωί της Τρίτης του Πάσχα η Ανθή Βούλγαρη μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».

«Η Κατερίνα Καινούργιου γέννησε το μωρό και επειδή φύγαμε, δεν προλάβαμε να της ευχηθούμε. Εγώ της έστειλα μήνυμα, μιλήσαμε. Συγχαρητήρια, να την χαίρονται την κορούλα τους, να είναι ευτυχισμένοι. Όλα τα καλά και υγεία», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

Η Ανθή Βούλγαρη είπε στη συνέχεια: «Δεν κατάλαβα γιατί δέχτηκε αρνητικά σχόλια. Έβγαλε κάποιες φωτογραφίες για να ευχαριστήσει τους γιατρούς και το μαιευτήριο, το πρόβλημα ποιο είναι; Ότι βάφτηκε; Η κάθε γυναίκα, ειδικά τις πρώτες μέρες που είναι λεχώνα και η ψυχολογία είναι περίεργη, επιλέγει να δημοσιεύσει φωτογραφίες, όπως θέλει αυτή. Εγώ ας πούμε δεν είχα όρεξη να βαφτώ και να ετοιμαστώ, είχα άλλη ψυχολογία.

Η Κατερίνα είχε άλλη ψυχολογία. Εγώ διάβασα την ανάρτησή της και ήταν ωραία αυτά που έγραψε. Ας είμαστε πιο άνθρωποι αυτές τις ημέρες και ας αφήσουμε τη γυναίκα που μόλις έχει φέρει το αγγελούδι της στον κόσμο. Δεν καταλαβαίνω πώς πας από κάτω και γράφεις ότι σου κατέβει στο κεφάλι. Είναι πιο ωραία από ποτέ η Κατερίνα, άβαφη είναι πιο ωραία. Είναι ντροπή».

Προ ημερών η Κατερίνα Καινούργιου έκανε λόγο ακόμα και για χυδαία σχόλια ορισμένων, που διαφωνούσαν με τον τρόπο που πόζαρε. Δεν έχει μετανιώσει για τις πρώτες φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν. πως λέει, κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να νιώθει όμορφη, με τον τρόπο που εκείνη επιλέγει.