Ο Γιώργος Λιάγκας σήκωσε την αυλαία στο «Πρωινό»: Θα στεκόμαστε πάντα απέναντι σε κάθε μορφής εξουσίας

Στη γνώριμη τηλεοπτική του θέση επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Γιώργος Λιάγκας, κηρύσσοντας επίσημα την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν για την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Λίγο μετά τις 09:50, ο παρουσιαστής καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό και υποδέχθηκε τους συνεργάτες του.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως η εκπομπή «Το Πρωινό» θα «επενδύσει» και φέτος στο ρεπορτάζ και θα σταθεί απέναντι σε κάθε μορφής εξουσίας. Στο πλευρό του παρουσιαστή ξεχωρίζει η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Ουγγαρέζου, ο οποίος γύρισε στα παλιά του λημέρια για να δώσει τον δικό του ξεχωριστό τόνο στην παρέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα… Καλή σεζόν να έχουμε. Είναι 15η ή 16η χρονιά που λέω καλημέρα στην πρωινή ζώνη. Κάθε χρόνο λέω ότι θα είναι η τελευταία μου χρόνια και κάθε Σεπτέμβριο εδώ είμαι. Ελπίζω να έχουμε μία πολύ ωραία χρονιά φέτος, να έχουμε μια χρονιά με περισσότερες καλές στιγμές, με περισσότερο καλές ειδήσεις και λιγότερο κακές.

Εμείς εδώ σταθερά θα κάνουμε ρεπορτάζ, θα κάνουμε κριτική και θα στεκόμαστε πάντα σε κάθε μορφής εξουσίας. Η έναρξη και η λήξη της σεζόν είναι για εμένα οι δύο χειρότερες στιγμές της χρονιάς» ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας καλωσόρισε τους παλιούς του συνεργάτες, Τάσο Τεργιάκη, Φωτεινή Πετρογιάννη και Γιώτα Κηπουρού και κατόπιν στην παρέα του ήρθε η Νόρα Καούρη. Στο τέλος, μπήκε στο πλατό ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Δημήτρη είπα από το να βριζόμαστε στο διαδίκτυο, να έρθεις εδώ να βριζόμαστε κανονικά» είπε με χιούμορ ο Γιώργος Λιάγκας στον Δημήτρη Ουγγαρέζο.