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Κάμπινγκ – επόμενα επεισόδια: Ο Σοφοκλής «περιθάλπει» τον τραυματισμένο Πάρη στο σπίτι του

Ο Ιορδάνης παλεύει με τις τύψεις του και σκέφτεται να παραδοθεί στην αστυνομία
Γιώργος Χρυσοστόμου
Ο Γιώργος Χρυσοστόμου
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Άκρως ξεκαρδιστικές καταστάσεις έρχονται στη συνέχεια της κωμικής σειράς του MEGA, «Κάμπινγκ» και υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Τι συμβαίνει όταν ένας νομοταγής, καταπιεσμένος λογιστής αποφασίζει να κάνει την επανάστασή του; Εγκαταλείπει την παλιά του ζωή και αναζητά καταφύγιο σε ένα κάμπινγκ, παίρνοντας μαζί του τα δυο του παιδιά και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα. Η νέα πραγματικότητα όμως τον προσγειώνει απότομα: το νέο τους «σπίτι» είναι ένα ετοιμόρροπο τροχόσπιτο, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, Σοφοκλής, είναι ένας αλλόκοτος και επικίνδυνα απρόβλεπτος τύπος, και οι υπόλοιποι ένοικοι συνθέτουν την πιο εκκεντρική κοινότητα που συνάντησε ποτέ. Τα πράγματα γίνονται εκρηκτικά όταν ο εφιάλτης του Ιορδάνη – ο προϊστάμενός του – εντοπίζει τα ίχνη του. Καλώς ήρθατε στον «Άλλο Κόσμο», ένα απομονωμένο κάμπινγκ λίγο έξω από την Αθήνα, όπου η θερινή ραστώνη συναντά την κωμωδία, τα καλά κρυμμένα μυστικά και το αστυνομικό μυστήριο. Γιατί στον «Άλλο Κόσμο», όσο περισσότερο προσπαθείς να κρατήσεις ένα μυστικό, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να μην το μάθουν όλοι.

Κάμπινγκ – Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 2ο: Ο Σοφοκλής «περιθάλπει» τον τραυματισμένο Πάρη στο σπίτι του. Εκείνος, μόλις συνέρχεται, μη κατανοώντας ότι τον κρατάει αιχμάλωτο, δηλώνει ότι θα καταγγείλει τον Ιορδάνη στην αστυνομία, στην οποία έχει δηλωθεί ήδη από τη γυναίκα του η εξαφάνιση του. Εν τω μεταξύ, η Μαριάννα – «συνοδός πολυτελείας» που ζει μόνιμα στο κάμπινγκ – που είχε ραντεβού μαζί του το προηγούμενο βράδυ, τον αναζητά…

Κάμπινγκ – Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 3ο: Ο Πάρης ξυπνάει κλειδωμένος και δεμένος σε μια αποθήκη… Ο Ιορδάνης παλεύει με τις τύψεις του. Σκέφτεται να παραδοθεί στην αστυνομία. Τα παιδιά του γκρινιάζουν, θέλουν να γυρίσουν πίσω στην παλιά τους ζωή. Ο Σοφοκλής όμως έχει άλλα σχέδια. Η αστυνόμος Ιωάννα Σαλταμπάση, που αναλαμβάνει την υπόθεση εξαφάνισης του Πάρη, βρίσκει ότι η τελευταία κλήση στο κινητό του έγινε από την Μαριάννα. Έτσι γυρίζει στο κάμπινγκ, μια τοποθεσία που της είναι γνώριμη, καθώς πέντε χρόνια πριν, είχε ασχοληθεί με την υπόθεση της εξαφάνισης του Λευτέρη, συζύγου της Γιώτας και πατέρα του Λουκά.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη.

Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE – Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

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