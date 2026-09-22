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«Friends»: 32 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο, όταν γνωρίσαμε τα «Φιλαράκια» μας

Η σειρά φαινόμενα «Friends» και το επεισόδιο «The One After the Superbowl"»
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Στις 22 Σεπτεμβρίου 1994, έξι φίλοι μπήκαν για πρώτη φορά στο Central Perk και συστήθηκαν στο τηλεοπτικό κοινό. Τριάντα δύο χρόνια μετά, «Τα Φιλαράκια»: ο Ρος, η Ρέιτσελ, η Μόνικα, ο Τσάντλερ, η Φοίβη και ο Τζόι παραμένουν μια από τις πιο αγαπημένες παρέες στην ιστορία της τηλεόρασης και μας κάνουν ακόμα να γελάμε, σε κάθε επανάληψη, σαν να τους γνωρίσαμε μόλις χθες.

Μία μέρα σαν σήμερα (22.09.2026) το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC παρουσίασε για πρώτη φορά μια παρέα έξι 20άρηδων που προσπαθούσαν να βρουν τον δρόμο τους στη Νέα Υόρκη. Όπως θα αποδεικνυόταν θα ζούσαν μια παρατεταμένη εφηβεία. Φυσικά, τότε κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι εκείνο το πρώτο επεισόδιο θα ήταν η αρχή ενός τηλεοπτικού φαινομένου. Η σειρά «Τα Φιλαράκια», όχι μόνο αγαπήθηκε όσο καμία αλλά έγινε κομμάτι της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων.

Στην Ελλάδα, η σειρά ήρθε περίπου έναν χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1995, και πολύ γρήγορα απέκτησε το δικό της φανατικό κοινό.

Όλα ξεκίνησαν από μια παρέα σε ένα καφέ

«Δεν έχω κάτι να πω, είναι απλώς ένας τύπος από τη δουλειά», λέει η Μόνικα με τον Τζόι να της απαντά, ενώ η παρέα βρίσκεται στο καφέ που σύντομα θα γινόταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά σκηνικά όλων των εποχών: το Central Perk.

Ο Τσάντλερ λέει τις ατάκες του, ο Τζόι κάνει τα δικά του, η Φοίβη προσπαθεί να «διαβάσει» την αύρα του Ρος. Ο Ρος, πάλι, εμφανίζεται πληγωμένος, καθώς ο γάμος του έχει μόλις διαλυθεί. «Δεν θέλω να είμαι ελεύθερος. Θέλω να παντρευτώ ξανά», λέει.

Και τότε ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η Ρέιτσελ, φορώντας νυφικό, έχοντας φύγει από την εκκλησία, αφήνοντας τον ορθοδοντικό αρραβωνιαστικό της Μπάρι στα κρύα του λουτρού.

Κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία.

Έξι νέοι άνθρωποι, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, διαφορετικοί μεταξύ τους αλλά δεμένοι με έναν τρόπο που θα αποδεικνυόταν ανθεκτικός στον χρόνο και θα γίνονταν οικογέδνεια σε μια Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’90.

Και κάπου ανάμεσα στα διαμερίσματα και το Central Perk, το κοινό άρχισε να αισθάνεται ότι γνώριζε πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους.

Από το «Insomnia Café» στα «Friends»

Η σειρά δεν λεγόταν πάντα Friends. Οι δημιουργοί της, Ντέιβιντ Κρέιν και Μάρτα Κάουφμαν, είχαν αρχικά παρουσιάσει στο NBC την ιδέα μιας σειράς για έξι νεαρούς ανθρώπους που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στη Νέα Υόρκη. Ο πρώτος τίτλος ήταν «Insomnia Café». Στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες ονομασίες, όπως το Friends Like Us και το Six of One, μέχρι να καταλήξουν τελικά στο λιτό αλλά τόσο ουσιαστικό Friends.

Η αρχική ιδέα βασιζόταν, σε μεγάλο βαθμό, στις εμπειρίες των ίδιων των δημιουργών από την περίοδο που τελείωναν το κολέγιο και ξεκινούσαν την ενήλικη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Η Κάουφμαν και ο Κρέιν δεν είχαν μετακομίσει πολύ καιρό πριν στο Λος Άντζελες, αφήνοντας πίσω τους τη δική τους ομάδα στενών φίλων στη Νέα Υόρκη. Αυτό – σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Κάουφμαν περνούσε οδηγώντας μπροστά από μια καφετέρια του Λος Άντζελες γεμάτη αταίριαστα έπιπλα, χαλασμένους καναπέδες και ομάδες νέων που έκαναν παρέα – της έριξε την ιδέα. Η κεντρική ιδέα της σειράς ήταν η εξής: «Θα ήταν μια σειρά αφιερωμένη στη φιλία, επειδή όταν είσαι ελεύθερος και στην πόλη, οι φίλοι σου είναι η οικογένειά σου». Στην αρχή της σειράς Friends γίνεται σαφές γιατί οι έξι χαρακτήρες χρειάζονται ο ένας τον άλλον.

Το NBC είχε ήδη μερικές από τις μεγαλύτερες κωμικές σειρές της εποχής, όπως το Seinfeld, το Mad About You και το Frasier. Οι απαιτήσεις, επομένως, ήταν μεγάλες.

Πάνω από 1.000 ηθοποιοί πέρασαν από οντισιόν για τους έξι βασικούς ρόλους. Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, η Κάθι Γκρίφιν και η Τζέιν Λιντς για τον ρόλο της Φοίβης, αλλά και ο Έρικ ΜακΚόρμακ για τον Ρος.

Τελικά, οι έξι έγιναν οι: Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτενεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ, Μάθιου Πέρι και Ντέιβιντ Σουίμερ.

Η επιτυχία των Friends δεν βασίστηκε μόνο στο σενάριο. Η χημεία των έξι ήταν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της σειράς.

«Τα Φιλαράκια»
«Τα Φιλαράκια» / Photo By Getty Images

Ρέιτσελ Γκριν – Τζένιφερ Άνιστον

Η Ρέιτσελ ξεκινά ως μια νεαρή γυναίκα που εγκαταλείπει τον γάμο της και την προστατευμένη ζωή που είχε μέχρι τότε.

Από οικονομικά εξαρτημένη κόρη γίνεται σταδιακά μια ανεξάρτητη γυναίκα με καριέρα στον χώρο της μόδας. Η σχέση της με τον Ρος αποτελεί μία από τις βασικές ιστορίες ολόκληρης της σειράς.

Μόνικα Γκέλερ – Κόρτνεϊ Κοξ

Η Μόνικα είναι οργανωτική, ανταγωνιστική, τελειομανής και εμμονική με την καθαριότητα. Παράλληλα, έχει μια βαθιά ανάγκη να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Το διαμέρισμά της γίνεται ουσιαστικά το δεύτερο «σπίτι» της παρέας.

Ρος Γκέλερ – Ντέιβιντ Σουίμερ

Ο Ρος, μεγαλύτερος αδελφός της Μόνικα, είναι παλαιοντολόγος και ένας άνθρωπος που παίρνει συχνά τα πράγματα υπερβολικά στα σοβαρά. Οι αποτυχημένοι γάμοι του, οι σχέσεις του και φυσικά η Ρέιτσελ αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του.

Και φυσικά υπάρχει η ατάκα που έμεινε στην ιστορία: «We were on a break!», μία από τις διασημότερες ατάκες της σειράς για τον χωρισμό των Ρος και Ρέιτσελ.

Φοίβη Μπουφέ – Λίζα Κούντροου

Η Φοίβη είναι η πιο απρόβλεπτη της παρέας και κάπως στον… κόσμο της.

Εκκεντρική, ευαίσθητη, με έναν εντελώς δικό της τρόπο να βλέπει τον κόσμο, εργάζεται ως μασέρ αλλά ονειρεύεται να γίνει τραγουδίστρια. Και παρότι κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς κατάφερε να κάνει καριέρα στη μουσική, όλοι θυμούνται το «Smelly Cat».

Η ηθοποιός έχει αποκαλύψει ότι όταν της ζητούν να τραγουδήσει το αγαπημένο τραγούδι της Φοίβης, το «Smelly Cat», η αντίδρασή της δεν είναι ίδια.

«Μερικές φορές άνθρωποι με σταματούν και μου λένε “Ω, τραγούδησε το Smelly Cat”. Δεν θέλω να το κάνω. Πραγματικά δεν θέλω να το κάνω», είπε.

Τσάντλερ Μπιγκ – Μάθιου Πέρι

Ο Τσάντλερ χρησιμοποιεί το χιούμορ ως άμυνα σχεδόν για τα πάντα. Οι ατάκες του έγιναν σήμα κατατεθέν της σειράς, ενώ η ακριβής φύση της δουλειάς του αποτέλεσε επαναλαμβανόμενο αστείο για χρόνια.

Αργότερα, η σχέση του με τη Μόνικα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες της σειράς.

Τζόι Τριμπιάνι – Ματ ΛεΜπλάνκ

Ο Τζόι είναι ο ηθοποιός της παρέας, ένας άνθρωπος που ονειρεύεται τη μεγάλη καριέρα, αλλά συχνά δυσκολεύεται ακόμη και να πληρώσει το νοίκι του.

Αφελής, γοητευτικός και αφοπλιστικά ειλικρινής, έγινε ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς. Και φυσικά, κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ το: «How you doin’;»

Ένα από τα στοιχεία που βοήθησαν τη σειρά να λειτουργήσει τόσο καλά ήταν η σχέση των έξι πρωταγωνιστών και εκτός πλατό.

Από την τρίτη σεζόν και μετά, αποφάσισαν να διαπραγματεύονται συλλογικά τις αμοιβές τους, ώστε να υπάρχει ισότητα μεταξύ τους. Ξεκινώντας από περίπου 75.000 δολάρια ανά επεισόδιο στην τρίτη σεζόν, οι αμοιβές τους αυξάνονταν σταδιακά, φτάνοντας τελικά το 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο για καθέναν από τους έξι στις δύο τελευταίες σεζόν.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την τηλεοπτική βιομηχανία.

Η φιλία, πάντως, δεν σταμάτησε στο οικονομικό κομμάτι. Η Άνιστον και η Κοξ παρέμειναν ιδιαίτερα κοντά και μετά το τέλος της σειράς, ενώ η Aniston έγινε νονά της κόρης της Κοξ.

Το Central Perk και ο πορτοκαλί καναπές – Το τραγούδι που δεν ήταν αρχικά το «I’ll Be There for You»

Λίγα τηλεοπτικά σκηνικά έχουν γίνει τόσο αναγνωρίσιμα όσο το Central Perk.

Ο πορτοκαλί καναπές, η χαρακτηριστική πολυθρόνα, η μεγάλη παρέα γύρω από τον καφέ και οι ατελείωτες συζητήσεις δημιούργησαν μια εικόνα που πέρασε στην παγκόσμια κουλτούρα.

Παρότι η σειρά υποτίθεται ότι διαδραματιζόταν στη Νέα Υόρκη, τα επεισόδια γυρίζονταν σε στούντιο. Το ίδιο συνέβαινε και με το Central Perk και τα διαμερίσματα των ηρώων.

Η δύναμη, όμως, της τηλεοπτικής εικόνας ήταν τέτοια, ώστε καφέ με αισθητική εμπνευσμένη από το Central Perk άρχισαν να εμφανίζονται σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Τα φιλαράκια στον αγαπημένο τους καναπέ στο Central Perk
Τα φιλαράκια στον αγαπημένο τους καναπέ στο Central Perk

Σήμερα είναι αδύνατο να ακούσει κανείς τις πρώτες νότες του «I’ll Be There for You» και να μη σκεφτεί τα Friends.

Όμως το τραγούδι δεν ήταν η πρώτη επιλογή των δημιουργών.

Αρχικά ήθελαν το «Shiny Happy People» των R.E.M., όμως το συγκρότημα δεν έδωσε την άδεια για τη χρήση του. Έτσι δημιουργήθηκε το «I’ll Be There for You», σε συνεργασία των τραγουδοποιών με τους The Rembrandts.

Η αρχική εκδοχή είχε διάρκεια περίπου ενός λεπτού, όμως το συγκρότημα ηχογράφησε στη συνέχεια μια ολοκληρωμένη εκδοχή, η οποία εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία.

Σε 10 σεζόν και 236 επεισόδια, οι έξι φίλοι συνάντησαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.

Από τη σειρά πέρασαν, μεταξύ άλλων, οι Μπραντ Πιτ, Μπρους Γουίλις, Τζορτζ Κλούνεϊ, Σον Πεν, Τζούλια Ρόμπερτς, Ρόμπιν Γουίλιαμς, Μπίλι Κρίσταλ, Ντάνι ΝτεΒίτο, Μπεν Στίλερ, Γουινόνα Ράιντερ, Άλεκ Μπάλντουιν, Σούζαν Σάραντον, Χιου Λόρι.

Όταν οι κριτικοί δεν ενθουσιάστηκαν

Όσο κι αν μοιάζει απίστευτο, η πρεμιέρα των Friends δεν έγινε δεκτή με καθολικό ενθουσιασμό από τους κριτικούς. Κάποιοι θεώρησαν ότι η σειρά προσπαθούσε να μιμηθεί το Seinfeld, το οποίο τότε βρισκόταν ήδη στην κορυφή. Οι τηλεθεατές, όμως, είχαν διαφορετική άποψη.

Το πρώτο επεισόδιο συγκέντρωσε περίπου 22 εκατομμύρια τηλεθεατές και οι έξι χαρακτήρες άρχισαν πολύ γρήγορα να αποκτούν τη δική τους θέση στη συνείδηση του κοινού.

Η σειρά τελικά δεν έμεινε στη σκιά του Seinfeld αλλά δημιούργησε τη δική της ταυτότητα και έγινε μία από τις πιο θρυλικές σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης.

Το επεισόδιο που έσπασε τα ρεκόρ

Η υψηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία των Friends ήρθε το 1996, με το ειδικό επεισόδιο «The One After the Superbowl». Το παρακολούθησαν περίπου 52,9 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο περιλάμβανε πολλές guest εμφανίσεις και δύο μέρη, με τη Ρέιτσελ να συγκρούεται με τη Μόνικα για τον Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ, τον Τσάντλερ να συναντά την παλιά του συμμαθήτρια Σούζι, την οποία υποδυόταν η Τζούλια Ρόμπερτς, και τον Τζόι να μπλέκει με μια εμμονική θαυμάστρια.

Και μετά ήρθε το τέλος…

Στις 6 Μαΐου 2004, δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα, προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο. Μετά από δέκα σεζόν που καθόρισαν μια ολόκληρη γενιά, το τελευταίο επεισόδιο στα «Φιλαράκια« σήμανε το τέλος μιας εποχής γεμάτης γέλιο και αξέχαστες στιγμές που συνεχίζουν να συγκινούν εκατομμύρια θαυμαστές ανά τον κόσμο.

Το «The Last One» έβαλε τέλος στην ιστορία της παρέας και παρακολουθήθηκε από περίπου 52,5 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ.

Η Ρέιτσελ αποφασίζει να μην πάει στο Παρίσι και επιστρέφει στον Ρος, η Μόνικα και ο Τσάντλερ μετακομίζουν στο νέο τους σπίτι μαζί με τα παιδιά τους, η Φοίβη έχει παντρευτεί τον Μάικ και ο Τζόι παραμένει… Τζόι.


Όλοι, έχουν μεγαλώσει και όλοι αφήνουν πίσω τους το διαμέρισμα της Μόνικα.

Στην τελευταία σκηνή, η Ρέιτσελ ρωτά:

«Έχετε χρόνο για έναν καφέ;»

«Βέβαια», απαντά ο Τσάντλερ. Και τότε έρχεται η τελευταία λέξη ολόκληρης της σειράς: «Πού;».

Η πόρτα κλείνει…

Το τέλος της σειράς δεν ήταν εύκολο ούτε για τους ανθρώπους που βρίσκονταν μπροστά στις κάμερες αλλά ούτε για τους τηλεθεατές.

Στο τελευταίο γύρισμα, οι πρωταγωνιστές και τα μέλη του συνεργείου πήραν αναμνηστικά από την παραγωγή, ενώ φίλοι και συγγενείς των ηθοποιών βρίσκονταν στα παρασκήνια για να παρακολουθήσουν την τελευταία ημέρα. Η παραγωγή είχε ετοιμάσει λευκώματα-ενθύμια για τους έξι, ενώ μέλη του καστ και του συνεργείου κράτησαν κομμάτια από το σκηνικό έξω από το Central Perk.

Και σε μία από τις τελευταίες μεγάλες γιορτές, οι The Rembrandts έπαιξαν ζωντανά το τραγούδι που είχε γίνει το μουσικό σήμα κατατεθέν της σειράς.

Οι δημιουργοί της σειράς – φαινόμενο ήθελαν να ολοκληρώσουν τις ιστορίες των έξι χαρακτήρων χωρίς να τους προδώσουν. Δεν υπήρχε ανάγκη για κάποια θεαματική ανατροπή. Το σημαντικό ήταν ότι η παρέα παρέμενε παρέα, ακόμη κι αν η ζωή τους είχε αλλάξει.

Friends: The Reunion

Όμως με την τάση αναβίωσης τηλεοπτικών σειρών και ταινιών από παλαιότερες δεκαετίες, οι θαυμαστές του «Friends» ζητούσαν επίμονα τη συνέχιση της ιστορίας με τη μορφή νέων επεισοδίων ή φιλμ. Μετά από χρόνια διαδικτυακών συζητήσεων και «πίεσης» στους δημιουργούς, οι έξι πρωταγωνιστές έκαναν ένα τηλεοπτικό reunion που στην ουσία είχε το μοντέλο ενός talk show παρά μιας καινούργιας ιστορίας.

Στο «Friends: The Reunion», οι ηθοποιοί ξαναμπήκαν – μετά από χρόνια – τα στούντιο όπου γυρίστηκε η σειρά, κάθισαν στον περίφημο καναπέ του σπιτιού των Μόνικα και Τσάντλερ, μοιράστηκαν ιστορίες από τα γυρίσματα και στη συνέχεια διάβασαν μερικούς διαλόγους επεισοδίων.

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι

Το πέρασμα των χρόνων, βέβαια, έφερε και μια βαθιά απώλεια.

Ο Μάθιου Πέρι, ο άνθρωπος που έδωσε στον Τσάντλερ το μοναδικό του χιούμορ και τις αμέτρητες ατάκες, πέθανε τον Οκτώβριο του 2023. Ο αγαπημένος «Τσάντλερ» βρέθηκε νεκρός μέσα στην μπανιέρα του από υπερβολική δόση κεταμίνης.

Ο θάνατός του έβγαλε στο φως ένα ολόκληρο εγκληματικό δίκτυο προμηθευτών κεταμίνης.

Μαθιου Πέρι
Μαθιου Πέρι / Photo / Reuters

Στην 30ή επέτειο της σειράς, το 2024, οι δημιουργοί της μίλησαν για τη δύσκολη συναισθηματική φόρτιση που είχε πλέον μια τέτοια επέτειος. Η Marta Kauffman είχε αναφερθεί τότε στη μεγάλη απώλεια, ενώ ο παραγωγός Kevin S. Bright είχε πει χαρακτηριστικά ότι ο Μάθιου Πέρι «τους έκανε να γελούν κάθε μέρα».

Η σειρά κέρδισε δεκάδες βραβεία και συγκέντρωσε 62 υποψηφιότητες για Emmy, κερδίζοντας έξι φορές.

Πέρα από τα βραβεία και την αιώνια τηλεθέαση, η μεγαλύτερη επιτυχία είναι το πόσοι εξακολουθούν – 32 χρόνια μετά – να τραγουδούν το «Smelly Cat», να χαμογελούν αμέσως στο «How you doin’;», να κλείνουν τα μάτια νοσταλγικά όταν ακούνε το «I’ll Be There for You» και οι φανατικοί της σειράς απλά να ελπίζουν ότι «We were on a break!»…

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