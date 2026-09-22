«Friends»: 32 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο, όταν γνωρίσαμε τα «Φιλαράκια» μας

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1994, έξι φίλοι μπήκαν για πρώτη φορά στο Central Perk και συστήθηκαν στο τηλεοπτικό κοινό. Τριάντα δύο χρόνια μετά, «Τα Φιλαράκια»: ο Ρος, η Ρέιτσελ, η Μόνικα, ο Τσάντλερ, η Φοίβη και ο Τζόι παραμένουν μια από τις πιο αγαπημένες παρέες στην ιστορία της τηλεόρασης και μας κάνουν ακόμα να γελάμε, σε κάθε επανάληψη, σαν να τους γνωρίσαμε μόλις χθες.

Μία μέρα σαν σήμερα (22.09.2026) το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC παρουσίασε για πρώτη φορά μια παρέα έξι 20άρηδων που προσπαθούσαν να βρουν τον δρόμο τους στη Νέα Υόρκη. Όπως θα αποδεικνυόταν θα ζούσαν μια παρατεταμένη εφηβεία. Φυσικά, τότε κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι εκείνο το πρώτο επεισόδιο θα ήταν η αρχή ενός τηλεοπτικού φαινομένου. Η σειρά «Τα Φιλαράκια», όχι μόνο αγαπήθηκε όσο καμία αλλά έγινε κομμάτι της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Ελλάδα, η σειρά ήρθε περίπου έναν χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1995, και πολύ γρήγορα απέκτησε το δικό της φανατικό κοινό.

Όλα ξεκίνησαν από μια παρέα σε ένα καφέ

«Δεν έχω κάτι να πω, είναι απλώς ένας τύπος από τη δουλειά», λέει η Μόνικα με τον Τζόι να της απαντά, ενώ η παρέα βρίσκεται στο καφέ που σύντομα θα γινόταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά σκηνικά όλων των εποχών: το Central Perk.

Ο Τσάντλερ λέει τις ατάκες του, ο Τζόι κάνει τα δικά του, η Φοίβη προσπαθεί να «διαβάσει» την αύρα του Ρος. Ο Ρος, πάλι, εμφανίζεται πληγωμένος, καθώς ο γάμος του έχει μόλις διαλυθεί. «Δεν θέλω να είμαι ελεύθερος. Θέλω να παντρευτώ ξανά», λέει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και τότε ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η Ρέιτσελ, φορώντας νυφικό, έχοντας φύγει από την εκκλησία, αφήνοντας τον ορθοδοντικό αρραβωνιαστικό της Μπάρι στα κρύα του λουτρού.

Κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία.

Έξι νέοι άνθρωποι, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, διαφορετικοί μεταξύ τους αλλά δεμένοι με έναν τρόπο που θα αποδεικνυόταν ανθεκτικός στον χρόνο και θα γίνονταν οικογέδνεια σε μια Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’90.

Και κάπου ανάμεσα στα διαμερίσματα και το Central Perk, το κοινό άρχισε να αισθάνεται ότι γνώριζε πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους.

Από το «Insomnia Café» στα «Friends»

Η σειρά δεν λεγόταν πάντα Friends. Οι δημιουργοί της, Ντέιβιντ Κρέιν και Μάρτα Κάουφμαν, είχαν αρχικά παρουσιάσει στο NBC την ιδέα μιας σειράς για έξι νεαρούς ανθρώπους που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στη Νέα Υόρκη. Ο πρώτος τίτλος ήταν «Insomnia Café». Στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες ονομασίες, όπως το Friends Like Us και το Six of One, μέχρι να καταλήξουν τελικά στο λιτό αλλά τόσο ουσιαστικό Friends.

Η αρχική ιδέα βασιζόταν, σε μεγάλο βαθμό, στις εμπειρίες των ίδιων των δημιουργών από την περίοδο που τελείωναν το κολέγιο και ξεκινούσαν την ενήλικη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Η Κάουφμαν και ο Κρέιν δεν είχαν μετακομίσει πολύ καιρό πριν στο Λος Άντζελες, αφήνοντας πίσω τους τη δική τους ομάδα στενών φίλων στη Νέα Υόρκη. Αυτό – σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Κάουφμαν περνούσε οδηγώντας μπροστά από μια καφετέρια του Λος Άντζελες γεμάτη αταίριαστα έπιπλα, χαλασμένους καναπέδες και ομάδες νέων που έκαναν παρέα – της έριξε την ιδέα. Η κεντρική ιδέα της σειράς ήταν η εξής: «Θα ήταν μια σειρά αφιερωμένη στη φιλία, επειδή όταν είσαι ελεύθερος και στην πόλη, οι φίλοι σου είναι η οικογένειά σου». Στην αρχή της σειράς Friends γίνεται σαφές γιατί οι έξι χαρακτήρες χρειάζονται ο ένας τον άλλον.

Το NBC είχε ήδη μερικές από τις μεγαλύτερες κωμικές σειρές της εποχής, όπως το Seinfeld, το Mad About You και το Frasier. Οι απαιτήσεις, επομένως, ήταν μεγάλες.

Πάνω από 1.000 ηθοποιοί πέρασαν από οντισιόν για τους έξι βασικούς ρόλους. Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, η Κάθι Γκρίφιν και η Τζέιν Λιντς για τον ρόλο της Φοίβης, αλλά και ο Έρικ ΜακΚόρμακ για τον Ρος.

Τελικά, οι έξι έγιναν οι: Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτενεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ, Μάθιου Πέρι και Ντέιβιντ Σουίμερ.

Η επιτυχία των Friends δεν βασίστηκε μόνο στο σενάριο. Η χημεία των έξι ήταν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της σειράς.