GNTM: Πρεμιέρα με πρόσωπα «γνωστά» από τα παλιά – Οι συμμετοχές που ξεχώρισαν

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Δευτέρας (21/9/26) το GNTM, με τους Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Άγγελο Μπράτη, Λάκη Γαβαλά και Μπέττυ Μαγγίρα να κάθονται φέτος στις καρέκλες των κριτών και την Ζενεβιέβ Μαζαρί στο ρόλο της Creative Director.

Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν ήταν εκείνη του Ακύλα που όμως το κοινό του GNTM τον θυμόταν από τον περσινό κύκλο του show. Ο ίδιος εμφανίστηκε φέτος στο πλατό, έχοντας κοντά του τον επίσης περσινό παίκτη, Γιώργο Τοκμετζίδη.

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Οι δυο τους, είχαν γνωριστεί στα περσινά γυρίσματα…

Άλλο ένα γνώριμο πρόσωπο, ήταν ο Κρις. Πέρσι είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον με τα ξανθά, σγουρά μαλλιά του ωστόσο δεν είχε πετύχει τον στόχο του.

Φέτος, άλλαξε τα μαλλιά και χωρίς δεύτερη σκέψη, πήγε ξανά για οντισιόν και τελικά, κατάφερε να κερδίζει τα «ναι» των κριτών και να περάσει στην επόμενη φάση.

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Από τις ιστορίες που ξεχώρισαν ήταν εκείνη του Shayan που περιέγραψε το ταξίδι του από το Ιράν, στο στούντιο του GNTM, ενώ τις εντυπώσεις κέρδισε και η μητέρα του, που κάθησε για λίγο στην καρέκλα του κριτή.

Το GNTM θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη μέσα από τη συχνότητα του Star.