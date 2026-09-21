Ο Δημήτρης Καλοσκάμης τραγούδησε συνθήματα της ΑΕΚ στην guest εμφάνισή του στο «Σόι σου»

Η τηλεοπτική σειρά «Το Σόι σου» επέστρεψε με διπλό επεισόδιο και ο Δημήτρης Καλοσκάμης της ΑΕΚ έκανε guest εμφάνιση και μάλιστα τραγούδησε συνθήματα της Ένωσης με τον Σάββα, τον οποίο υποδύεται ο γνωστός φίλος των κιτρινόμαυρων, Μελέτης Ηλίας.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης άφησε για λίγο τα γήπεδα και εμφανίστηκε στην πασίγνωστη σειρά «Το σόι σου» υποδυόμενος τον… εαυτό του, που θα έβγαινε ραντεβού με την κόρη του Σάββα, Σάντρα. Όταν ο Σάββας τον είδε και κατάλαβε ότι πρόκειται για τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ άλλαξε στάση και το υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο τους τραγούδησαν συνθήματα της ΑΕΚ, ενώ το σπίτι ντύθηκε στα κιτρινόμαυρα χάρη στον ποδοσφαιριστή της Ένωσης.

Έτσι λοιπόν, ο ποδοσφαιριστής της Ένωσης άφησε για λίγο τα γήπεδα και έκανε την παρθενική του εμφάνιση ως ηθοποιός και μπορεί στο μέλλον να ακολουθήσει διπλή καριέρα, μιας και έδειξε ότι μπορεί να σταθεί και σε αυτό το ρόλο.