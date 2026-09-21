Media

Ντέρτι – επόμενο επεισόδιο: Η Στέλλα προσπαθεί να διαχειριστεί την πίεση και τον πανικό της

Ο Λεωνίδας και η Μάρθα ζουν τον εφιάλτη τους
Ευγενία Ξυγκόρου
Η Ευγενία Ξυγκόρου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το «Ντέρτι» είναι η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, που μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Πάτρα του 1987, μέσα στον κόσμο ενός νυχτερινού κέντρου. Οι εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Η Στέλλα προσπαθεί να διαχειριστεί την πίεση και τον πανικό της, ενώ βρίσκεται στο σπίτι της θείας της, Βούλας, με τον Άρη να την παρακολουθεί διακριτικά απ’ έξω. Παράλληλα, η υπόθεση του Κωστή παίρνει δραματική τροπή, καθώς επιβεβαιώνεται ο θάνατός του, με ενδείξεις που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ντέρτι – Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Η Στέλλα προσπαθεί να διαχειριστεί την πίεση και τον πανικό της, ενώ βρίσκεται στο σπίτι της θείας της, Βούλας, με τον Άρη να την παρακολουθεί διακριτικά απ’ έξω. Παράλληλα, η υπόθεση του Κωστή παίρνει δραματική τροπή, καθώς επιβεβαιώνεται ο θάνατός του, με ενδείξεις που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο Λεωνίδας και η Μάρθα ζουν τον εφιάλτη τους, προσπαθώντας να σταθούν στα πόδια τους για να μάθουν όλη την αλήθεια. Παρά τις πιέσεις να κλείσει η υπόθεση ως δυστύχημα, ο Πασχάλης επιμένει να συνεχίσει την έρευνα για το γιο του φίλου του, αναζητώντας τα πρόσωπα που συνδέονταν μαζί του στο Ντέρτι. Παρά το πένθος, το μαγαζί συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ενώ η παρουσία του Πασχάλη ρίχνει τις πρώτες σκιές πάνω σε συγκεκριμένα πρόσωπα που φαίνεται να σχετίζονται με την υπόθεση. Την ίδια στιγμή, η Στέλλα έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τη μητέρα της και καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει στην Πάτρα για να παίξει το παιχνίδι της Αστυνομίας μέχρι τέλους. Όσο τα κομμάτια αρχίζουν να συνδέονται, γίνεται ξεκάθαρο ότι η υπόθεση του Κωστή δεν είναι αυτό που φαίνεται και ότι κάποιοι μέσα στο Ντέρτι έχουν λόγο να φοβούνται.

Το «Ντέρτι», ένα συγκλονιστικό δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη και ο Αργύρης Πανταζάρας.

Στον ρόλο της Φωτεινής, η Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου, ο Αντώνης Αντωνίου

Συντελεστές

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ρασιδάκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης – Δημήτρης Θεοδωρίδης

Σκηνογράφος: Λαμπρινή Καρδαρά

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Νίκος Στεφάνου

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
200
160
125
91
Media: Περισσότερα άρθρα
Η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε συγκινημένη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Super Katerina»: Ξεκίνησα με πιο χαμηλά παπούτσια
Καλή αρχή να έχουμε, καλή τηλεοπτική σεζόν και η αλήθεια είναι πως όσα χρόνια και αν περάσουν η αγωνία μου και η συγκίνησή μου στα πρώτα δευτερόλεπτα είναι πάντα ίδια», ανέφερε η παρουσιάστρια
Η Κατερίνα Καινούργιου στο ξεκίνημα της εκπομπής της
Σίσσυ Χρηστίδου στην πρεμιέρα του «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega: Κάποια πράγματα αλλάξανε, τα βασικά όμως όχι
«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, είναι όλοι οι άνθρωποι που αγαπάμε εδώ, πίσω από τις κάμερες», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου, στο ξεκίνημα της εκπομπής
Σίσσυ Χρηστίδου
5
Newsit logo
Newsit logo