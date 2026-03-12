Αντώνης Καρπετόπουλος για Κατερίνα Καινούργιου: Μου έκανε πρόταση αλλά αρνήθηκα να πάω στο πάνελ της

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε τόσο για την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε, όσο και για την πρόταση που του είχε κάνει η Κατερίνα Καινούργιου, για να βρεθεί στο πάνελ των συνεργατών της. Ο αθλητικογράφος ανέφερε πως εκτίμησε την κίνηση της παρουσιάστριας, αλλά όπως είπε, δεν είχε κενό στο ήδη «φορτωμένο» επαγγελματικό πρόγραμμά του.

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε κρίνει πως ο Αντώνης Καρπετόπουλος θα έδινε «ώθηση» στην εκπομπή της. Οι δυο τους, όπως φαίνεται συζήτησαν αλλά δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Στο ξεκίνημα της συνέντευξης, ο αθλητικογράφος αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει και τα κατάφερε. Επιχείρησε να στείλει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, πως η έγκαιρη διάγνωση είναι σωτήρια.

«Είχα πολλές περιπέτειες με την υγεία μου. Να με βλέπετε σαν καλό παράδειγμα. Όλα αντιμετωπίζονται αρκεί να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και καλή ψυχολογία. Έχω περάσει μια χοντρή περιπέτεια ιατρική, η οποία πήγε καλά τελικά», είπε αρχικά ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

«Το χιούμορ είναι καταφύγιο, είναι άμυνα. Λέω αστεία και γελάω μόνος μου. Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που μου έκαναν πρόταση για πρωινάδικο. Μου έκανε πρόταση η Κατερίνα Καινούργιου να είμαι στο πάνελ της αλλά αρνήθηκα γιατί δεν προλάβαινα. Κάτι έβλεπε σε εμένα και το εκτίμησα», αποκάλυψε ο αθλητικογράφος.

Τέλος, διηγήθηκε ένα απρόοπτο περιστατικό που είχε πρόσφατα, λέγοντας: «Ισχύει ότι είχα πάει για καφέ και κινδύνεψα να καώ, δηλαδή σχεδόν κάηκα. Έπιναν καφέ και εκεί είχαν αυτές τις σόμπες που χρησιμοποιούν οι καφετέριες για ζεστασιά, η οποία ήταν πολύ δυνατή. Εγώ φόραγα ένα μπουφάν και κάποια στιγμή οι φίλοι μου είπαν ότι έβγαιναν καπνοί. Σηκώθηκα πάνω, το πέταξα και έσβησε η φωτιά».