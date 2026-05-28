Μαρία Μπεκατώρου: Η αντίδρασή της μετά από επική απάντηση παίκτη στο The Chase για το ιταλικό σάντουιτς «Puccia»

Η αμηχανία της παρουσιάστριας μετά την ερώτηση για το αν «τρώγεται» το ιταλικό σάντουιτς
Σε αμήχανη θέση βρέθηκε η Μαρία Μπεκατώρου, κατά τη διάρκεια «καταδίωξης» ενός παίκτη στο «The Chase» στο σημερινό (28.05.2026) επεισόδιο.

Απρόσμενη τροπή πήρε μία από τις ερωτήσεις στην εκπομπή «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου , χαρίζοντας ένα από τα πιο αστεία στιγμιότυπα της εκπομπής. Η ερώτηση αφορούσε την «puccia», ένα παραδοσιακό σάντουιτς από την Απουλία της Κάτω Ιταλίας, όμως οι απαντήσεις του παίκτη προκάλεσαν αμηχανία στο πλατό.

«Τι είναι η puccia που κατάγεται από την Απουλία της Κάτω Ιταλίας; Α. Σάντουιτς, Β. Πίτα, Γ. Γλυκιά τάρτα», ρώτησε η Μαρία Μπεκατώρου, με τον παίκτη να επιλέγει τη «γλυκιά τάρτα».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, άφησε να εννοηθεί πως είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. «Άλλο πίστευα, αλλά τώρα… εκτός των απαντήσεων», είπε χαρακτηριστικά, με τη Μαρία Μπεκατώρου να απορεί και να τον ρωτά: «Τι; Φαγητό;».

«Ε, όχι…», απάντησε ο παίκτης, ενώ όταν η παρουσιάστρια συνέχισε λέγοντας «Τρώγεται;», εκείνος απάντησε με νόημα: «Καμιά φορά… μπορεί και να τρώγεται».

Όταν αποκαλύφθηκε πως η σωστή απάντηση ήταν το σάντουιτς, η Chaser σχολίασε: «Γύρευε τι σάντουιτς θα ’ναι αυτό τώρα».

