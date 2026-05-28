Γιάννα Παναγοπούλου: «Ο γιος μου είναι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα»

Για την μητρότητα και την ζωή με το 2,5 ετών γιο της, Αντώνη, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» η γνωστή ποινικολόγος Γιάννα Παναγοπούλου.

Η Γιάννα Παναγοπούλου εξομολογήθηκε πως ακόμη και σήμερα δυσκολεύεται να πιστέψει ότι έγινε μητέρα, ενώ η ποινικολόγος τόνισε πως ο γιος της αποτελεί τη μεγαλύτερη χαρά και προτεραιότητά της.

«Τη μέρα που έμαθα έτσι ότι είμαι έγκυος δεν το πίστευα. Δηλαδή, και μέχρι και τώρα πολλές φορές που έχω γεννήσει το παιδάκι μου, πηγαίνει παιδικό σταθμό τώρα πλέον ο Αντώνης, είναι 2,5 ετών, αλλά ακόμη και τώρα πολλές φορές λέω στον σύζυγό μου, “Μα είναι δικό μας; Είναι αλήθεια; Τα έχουμε καταφέρει;”», είπε η Γιάννα Παναγοπούλου.

Και πρόσθεσε: «Σκεφτόμουν αυτά τα μάτια που δεν τα είχα αντικρίσει ποτέ. Σκεφτόμουν αυτά τα χεράκια που άνοιγαν να με πάρουν αγκαλιά…

Και αυτή τη φωνούλα που δεν την είχα ακούσει, αλλά τη φανταζόμουν και τη σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή θα την άκουγα να με φωνάζει μαμά!

Και να που τελικά το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Είναι υπέροχα. Είναι μοναδικά. Ο Αντώνης αναπνέει και λιώνω».

«Εννοείται ότι μια γυναίκα μπορεί να συνδυάσει οικογένεια και παιδιά. Στο σπίτι δεν υπάρχει καριέρα.

Στο σπίτι είμαι η Γιάννα, όπου είμαι η μαμά του Αντώνη, η σύζυγος του Γιάννη. Για μένα ο Αντώνης είναι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα», κατέληξε η ποινικολόγος.