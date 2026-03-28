Από ήλιο σε ήλιο – επόμενα επεισόδια: Ο Δρακούλης φυλακίζει την Ανδρομέδα και τη χωρίζει από τον Περσέα

Άκρως ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο». Τα επόμενα επεισόδια θα προβληθούν από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως την Τετάρτη 1η Απριλίου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Από ήλιο σε ήλιο – Δευτέρα 30 Μαρτίου

Επεισόδιο 13ο: Η Κατερινέτα αναστατώνεται όταν ο Μανώλης, ύστερα από τις προτροπές τους, αποφασίζει να προχωρήσει με την Άννα και φεύγει από το σπίτι. Την ίδια στιγμή, η μητέρα τους πεθαίνει ξαφνικά. Ο Περσέας και η Ανδρομέδα παραμένουν τσακωμένοι και υποφέρουν χωριστά. Μια τυχαία συνομιλία που ακούει η Ανδρομέδα γίνεται η αφορμή να ζητήσει από τον Περσέα να της αποκαλύψει μια αλήθεια που τη συγκλονίζει. Στο μεταξύ, ο Δρακούλης κανονίζει προξενιό ανάμεσα στην Ταξιαρχούλα και τον Γερακάρη. Την ώρα που οι εργάτες αρνούνται να μπουν στις στοές για δουλειά, ο Δρακούλης, με τη βοήθεια του Γερακάρη, θέτει σε εφαρμογή ένα δόλιο σχέδιο για να τους τρομοκρατήσει. Παράλληλα, ο Γιάννης είναι έτοιμος να αποκαλύψει ένα μυστικό στον Δρακούλη.

Από ήλιο σε ήλιο – Τρίτη 31 Μαρτίου

Επεισόδιο 14ο: Ο Γιάννης κλέβει τα κρυφά γράμματα του Περσέα και της Ανδρομέδας και τα παραδίδει στον Δρακούλη. Εκείνος εξαγριώνεται, κλειδώνει την κόρη του και βάζει έναν εργάτη-σκιά να την παρακολουθεί, βάζοντας τέλος στο ειδύλλιο των δύο νέων. Η Ανδρομέδα απελπίζεται, ενώ η Καλλιόπη σοκάρεται από την προδοσία του αδελφού τους και υπόσχεται πως από εδώ και πέρα θα γίνει η μοναδική αγγελιοφόρος ανάμεσα στον Περσέα και την Ανδρομέδα. Την ίδια ώρα, ο Μανώλης απορρίπτεται από τον πατέρα της Άννας. Νιώθοντας πως δεν μπορεί να τη διεκδικήσει, επιστρέφει συντετριμμένος στο κελί της Κατερινέτας. Εκεί, οι δυο τους, μην αντέχοντας άλλο την καταπίεση και τον ανεκπλήρωτο έρωτα, αφήνονται στα αισθήματά τους και φιλιούνται. Όμως την ίδια στιγμή, ο Περσέας επιστρέφει απρόσμενα, με κίνδυνο να τους δει.

Από ήλιο σε ήλιο – Τετάρτη 01 Απριλίου

Επεισόδιο 12ο: Ο Μανώλης αποφασίζει να πει στην Άννα ότι είναι ερωτευμένος με την Κατερινέτα. Όταν όμως τη συναντά, δεν βρίσκει το κουράγιο να την πληγώσει και, άθελά του, προδίδει την Κατερινέτα. Την ίδια ώρα, η Ανδρομέδα στέλνει την Καλλιόπη στον Περσέα για να του μεταφέρει πως είναι φυλακισμένη στο σπίτι, επειδή ο πατέρας της έμαθε για τις κρυφές τους συναντήσεις. Ωστόσο, η απάντηση του Περσέα πληγώνει βαθιά την Ανδρομέδα. Στο μεταξύ, η Ταξιαρχούλα ξεκαθαρίζει στον Γερακάρη ότι δεν δέχεται την πρόταση γάμου του, κι εκείνος την ταπεινώνει. Παράλληλα, ο Περσέας συγκρούεται με τον Γιάννη όταν μαθαίνει ότι έκλεψε τα γράμματα και τα έδωσε στον Δρακούλη. Ο Κωνσταντίνος ακούει για πρώτη φορά από τον Θεόφιλο για την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και μαγεύεται από την ιδέα της, ενώ η Κατερινέτα αρχίζει να ανησυχεί μήπως ο Περσέας παρασυρθεί από τα όνειρα και τις φιλοδοξίες και φύγει μαζί του από το νησί.

Συντελεστές

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Κίμων Κουρής, Σταύρος Σβήγκος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Ελεάνα Καυκαλά, Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρθίλια Σβάρνα, Στράτος Τζώρτζογλου κ.ά.

Στον ρόλο του Γαβρίλη, ο Μιχάλης Αεράκης